أحدث 5 ساعات ذكية تنافس Apple Watch..وبسعر رخيص

أصبحت ساعة اليد الذكية من أساسيات الرجل العصري،لما لها العديد من المميزات كـ استخدامها للرد علي المكالمات ومتابعة إشعارات السوشيال ميديا،بالإضافة إلي إمكانية متابعة ضربات القلب،وقياس السعرات الحرارية وغيرها من الميزات التي جعلت شركات التكنولوجيا تتسابق لطرح الجديد منها كل عام،لذا نرشح لك أحدث الساعات الذكية بسعر رخيص جدا.

ساعتي موتورولا الذكية



أعلنت شركة موتورولا Motorola رسميًا منذ أيام قليلة عن ساعات Moto Watch 70 و Watch 200 الذكية. و تعتبر كل من الساعات الذكية أجهزة مليئة بالميزات تلبي احتياجات أنواع مختلفة من المستخدمين. و تعد Moto Watch 200 هي الطراز الأكثر تميزًا ، بينما تعد Moto Watch 70 الساعة الأقل سعرا.

تتميز الساعة الذكية Moto Watch 200 بتصميم أنيق مع شاشة نوع AMOLED بقياس 1.78 بوصة في هيكل من الألومنيوم مقاس كما أنها مقاومة للماء ، مع تصنيف 5ATM ، بحيث يمكن للمستخدمين أخذها للسباحة أو استخدامها أثناء الاستحمام دون القلق بشأن تلف المياه. تتضمن الساعة مراقب معدل ضربات القلب ، ومقياس SpO2 لقياس نسبةالأكسجين في الدم ، وقياس الارتفاع، و يمكنه تتبع أكثر من 28 رياضة مختلفة ويأتي مزودًا بنظام GPS مدمج.

يمكن لـ Moto Watch 200 مزامنة البيانات مع Google Fit و Strava ، مما يسمح للمستخدمين بتتبع أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم بسلاسة. يحتوي الجهاز أيضًا على ميكروفون ومكبر صوت ، مما يجعل من الممكن إجراء واستقبال المكالمات مباشرة من الساعة. ويعمل ببطارية بسعة 355 مللي أمبير يمكن أن تدوم حتى 14 يومًا مع الاستخدام المنتظم. تقترن الساعة عبر Bluetooth 5.3 LE بهاتف المستخدم. بالإضافة إلى ذلك ، يتميز الجهاز بتنبيهات الكشف عن السقوط ، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لكبار السن أو أي شخص قد يحتاج إلى احتياطات أمان إضافية.

تأتي Moto Watch 70 بسعر رخيص ولا يزال يحتوي على الكثير من الميزات. تحتوي على شاشة نوع LCD منحنية بقياس 1.69 بوصة ، مما يجعلها مريحة في الارتداء وسهلة القراءة. الساعة مصنفة عبر معيار IP67 ، مما يجعلها مقاومة للماء والغبار ، ولكنها ليست مقاومة للماء تمامًا مثل Moto Watch 200.

تشتمل الساعة على جهاز رصد معدل ضربات القلب ومستشعر درجة الحرارة ، مما يسمح للمستخدمين بتتبع صحتهم ورفاهيتهم ، كما يوفر أكثر من 100 خيار لوجه الساعة ، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص أجهزتهم لتناسب أسلوبهم.

تعمل Moto Watch 70 بالبلوتوث Bluetooth 5.0 LE وتعمل بنظام Moto Watch OS. ويحتوي على بطارية بسعة 355 مللي أمبير يمكن أن تدوم حتى 10 أيام مع الاستخدام النشط.

على الرغم من أنه لا يحتوي على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مدمج ، إلا أنه لا يزال بإمكانه تتبع الأنشطة المختلفة ، بما في ذلك الخطوات التي تم قطعها والمسافة المقطوعة والسعرات الحرارية المحروقة.

لا يوجد أي تصريحات رسمية حول السعر حتى الآن.

ساعة Noise Colorfit Ultra 3

تتميز Noise Colorfit Ultra 3 بتصميم يشبه Apple Watch مع تاج دوار كامل الوظائف في الجانب الأيمن العلوي وزر إضافي أسفله. تتميز الساعة بلمسة نهائية معدنية ويأتي بثلاثة أحزمة - المعدن والجلد والسيليكون.

وتأتي Noise Colorfit Ultra 3 بشاشة AMOLED كبيرة قياس 1.96 بوصة مع حواف أنحف وميزة Always on Display يمكن للمستخدمين إيقاظ الجهاز بنقرة واحدة وإيقاف تشغيل الشاشة بوضع أيديهم على الشاشة.

فيما يتعلق بالصحة ، تم تجهيز Noise Colorfit Ultra 3 بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب ، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومتتبع الدورة الشهرية، و مراقبة أنماط النوم ومستويات التوتر، و هناك جلسات تنفس. تدعم الساعة الذكية أكثر من 100 وضع رياضي جنبًا إلى جنب مع الاكتشاف التلقائي لبعض التدريبات.

تأتي Noise Colorfit Ultra 3 مع مكبر صوت وميكروفون مدمجين يوفران اتصالاً مستقرًا ونطاقًا أطول وإقرانًا أسهل لمكالمات Bluetooth.

تحتوي الساعة الذكية على ميزات ملائمة مثل تنبيهات الطقس ، وتحديثات المخزون ، وآلة حاسبة ، والتحكم في الموسيقى ، والتذكيرات ، وعرض الإشعارات ، والمزيد. يُزعم أن الساعة توفر عمر بطارية يصل إلى 7 أيام.

تبلغ Noise Colorfit Ultra 3 سعرًا قدره 4،499 روبية (أي ما يعادل 1600 جنيه مصري). تتوفر في ألوان كثيرة، و يمكن شراء الساعة الذكية من موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية ومن أمازون.

الساعة الذكية Noise HRX Sprint

تأتي ساعة Noise HRX Sprint بتصميم مربع أنيق مع هيكل معدني، وتحتوي على شاشة كبيرة بقياس 1.91 بوصة مع حواف أنحف وتجربة مشاهدة جيدة. ويوجد تاج دوار على الجانب الأيمن والجهاز مقاوم للغبار والماء.

كما أن الساعة الذكية تحتوي على أكثر من 150 وجه ساعة قابل للتخصيص. وهي متوفرة أيضًا بخيارات أحزمة مزدوجة اللون.

من حيث الميزات التي تركز على الصحة ، يأتي Noise HRX Sprint مع مستشعر مراقبة معدل ضربات القلب ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم وتتبع النوم. كما أنها قادرة على تتبع مستويات التوتر وتقديم جلسات التنفس. تدعم الساعة الذكية أكثر من 100 وضع رياضي.

تم دعم الساعة الذكية Noise HRX Sprint بمساعد صوت من الذكاء الاصطناعي AI ،وتأتي أيضًا مع اتصال Bluetooth والوصول إلى لوحة الاتصال وسجلات المكالمات الحديثة وجهات الاتصال المفضلة.

تحزم الساعة الذكية أيضًا ميزة رمز الاستجابة السريعة QR code لتلقي المدفوعات وهناك لعبة مدمجة، و توفر عمر بطارية يصل إلى 7 أيام.

تقدم الساعة الذكية Noise HRX Sprint بألوان الأسود و البني و الأزرق والرمادي.

يبلغ سعر الساعة الذكية 1،999 روبية (أي ما يعادل 740 جنيه مصري) .



ساعة Noise ColorFit Icon 3

أطلقت شركة Noise ساعة ذكية جديدة في الهند ، يطلق عليها اسم Noise ColorFit Icon 3 ، وهي تحزم مجموعة من الميزات الرائعة.

تتميز ساعة Noise ColorFit Icon 3 بلمسة نهائية معدنية وزر كراون على الجانب الأيمن، كما أنها مقاومة الماء حاصلة على شهادة IP67.

تحتوي الساعة الذكية على تصميم مربع مع شاشة كبيرة بقياس 1.91 بوصة تحمل دقة 240 × 296 بكسل وذروة سطوع تبلغ 500 شمعة في المتر المربع.

على صعيد اللياقة البدنية ، تم تجهيز Noise ColorFit Icon 3 بمستشعر معدل ضربات القلب وشاشة SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم وجهاز تعقب الدورة الشهرية. كما أنه قادر على تتبع أنماط النوم ومستويات التوتر وتقديم تمارين التنفس، كما أنها تأتي مع دعم لأكثر من 100 وضع رياضي.

تحتوي الساعة الذكية Noise ColorFit Icon 3 على مكبر صوت مدمج وميكروفون لوظيفة اتصال Bluetooth. وهي متوافقة مع Google Assistant و Siri.

تحتوي الساعة الذكية أيضًا على ألعاب مدمجة ، ولديها خيار رمز مرور لمزيد من الأمان ، وماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة.

تتميز بمجموعة من المواصفات مثل التذكيرات والكاميرا والتحكم في الموسيقى وتحديثات الطقس والرفع للاستيقاظ. يتم دعم Noise ColorFit Icon 2 Vista بواسطة وحدة بطارية بسعة 240 مللي أمبير في الساعة والتي يُزعم أنها تدوم حتى 7 أيام.

يحمل Noise ColorFit Icon 3 سعرًا قدره 1،999 روبية (أي ما يعادل 740 جنيه مصري).