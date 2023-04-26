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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث ساعات سمارت بأقل من 800 جنيه

أرخص 5 ساعات سمارت
أرخص 5 ساعات سمارت في العيد.. أقل من 800 جنيه

أصبحت ساعة اليد الذكية من أساسيات الرجل العصري، لما لها من مميزات كـ استخدامها للرد علي المكالمات ومتابعة إشعارات السوشيال ميديا، بالإضافة إلي إمكانية متابعة ضربات القلب، وقياس السعرات الحرارية وغيرها من الميزات التي جعلت شركات التكنولوجيا تتسابق لطرح الجديد منها كل عام، لذا نرشح لك أحدث الساعات الذكية بسعر رخيص جدا بأقل من 1000 جنيه.

 

1- ساعة Xiaomi Band 8

 

تحتوي الساعة الذكية Xiaomi Band 8 على شاشة نوع AMOLED بقياس 1.6 بوصة، و يوفر معدل تحديث يبلغ 60 هرتز ، وذروة سطوع تبلغ 600 شمعة ، ووضع AOD ، ووجوه مختلفة للساعة، كما أن الساعة مقاومة للماء حتى عمق 50 متر.

و تتخلى العلامة التجارية عن الحزام الفردي الذي كان جزءًا من الساعات الذكية لشاومي لسنوات طويلة ، حيث يحتوي Band 8 على أشرطة بأحجام مختلفة لأنواع مختلفة من الأشرطة (مثل الجلد والجلد المنسوج والسوار المجوف وحزام TPU) حسب تفضيل المستخدم.

فيما يتعلق باللياقة البدنية ، تقدم الساعة الذكية شاومي Xiaomi Smart Band 8  مراقبة معدل ضربات القلب ، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع النوم ، ومراقبة الدورة الشهرية، كما إنها تستطيع على قياس مستويات الإجهاد و VO2 Max.

 كما تقدم ميزة تعقب اللياقة البدنية وضع الملاكمة التفاعلي المصمم لتمكين المستخدمين من تتبع البيانات المتعلقة بالحواس الجسدية أو الأنظمة الحسية الجسدية أثناء ممارسة الملاكمة.  يوجد أيضًا وضع شعاع الجري الذي يمكنه قياس تردد الخطوة وطول الخطوة وقوة تأثير الأرض وطريقة الهبوط على الأرض وغير ذلك أثناء الجري.

وتدعم ساعة شاومي الذكية أيضا أكثر من 150 وضعًا رياضيًا.

تأتي الساعة الذكية Xiaomi Smart Band 8 أيضًا مع ألعاب مدمجة مثل Suduko و 2048 ، كما إنها توفر ميزات ملائمة مثل الإشعارات وتحديثات الطقس والمزيد.  

ويتم تشغيل الساعة الذكية شاومي من خلال بطارية بسعة 190 مللي أمبير في الساعة والتي يُزعم أنها توفر 16 يومًا من الاستخدام بشحنة واحدة (مع تعطيل AOD).

يبلغ سعر الساعة الذكية Xiaomi Smart Band 8 سعرًا قدره 34 دولارًا (أي تقريبا 900 جنيه مصري ) .

 

2- الساعة الذكية شاومي Redmi Watch 2 Lite

 

تمتاز ساعة شاومي الذكية Redmi Watch 2 Lite بشاشة ملونة تعمل باللمس بقياس 1.55 بوصة، وتحتوي على مستشعر SpO2 لقياس مستويات الأكسجين في الدم ومستشعر PPG عالي الدقة لتتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة في اليوم.

وتمتاز ساعة شاومي الذكية Redmi Watch 2 Lite، بأكثر من 100 وضع للياقة البدنية مدعومة بـ 17 وضعا احترافيا، بما في اليوجا والسباحة، بالإضافة إلى إمكانيات قوية لتتبع اللياقة مع تصميم صغير وخفيف الوزن ويصل عمر البطارية إلى 10 أيام من العمل.

ويبلغ سعر الساعة الذكية Redmi Watch 2 Lite في السوق المصري حوالي 1700 جنيه مصري.

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3- الساعة الذكية Fire-Boltt Legend

 

تتميز ساعة Fire-Boltt Legend بتصميم دائري بشاشة قياس 1.39 بوصة مع جودة عرض HD ، و يحتوي على زرين فعليين على الجانب الأيمن ، كما أن الجهاز مقاوم للماء وفقا لمعيار IP67.

فيما يتعلق باللياقة البدنية ، تم تجهيز الساعة الذكية Fire-Boltt Legend بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب ، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع دورة الإناث ، كما  إنه قادر على قياس أنماط النوم ومستويات التوتر.  تدعم الساعة أكثر من 120 وضعًا رياضيًا.  كما أنها يأتي مع تذكيرات الترطيب والاستقرار النفسي.

تأتي ساعة Fire-Boltt Legend مزودة بمكبر صوت وميكروفون مدمجين بالإضافة إلى سجل المكالمات ولوحة الاتصال السريعة وميزة مزامنة جهات الاتصال لإجراء مكالمات بلوتوث Bluetooth.  تحتوي الساعة الذكية على 2048 وألعاب مدمجة في Flappy Bird.  إنه يوفر جميع الميزات المريحة مثل الإشعارات والعثور على هاتفي وتحديثات الطقس والكاميرا والتحكم في الموسيقى وإيماءة الاستيقاظ ووضع DND والمزيد.  وتزعم الساعة أنها توفر ما يصل إلى 7 أيام من الاستخدام.

يبلغ سعر Fire-Boltt Legend حوالي 2500 روبية (أي ما يعادل 925 جنيه مصري ) ، وتأتي بألوان الأسود والفضي والرمادي والذهبي الوردي والجولد الشمبانيا والأحمر الذهبي الفاتح، كما أن الساعة متاحة للشراء من الموقع الرسمي للعلامة التجارية و Flipkart.

 

4- ساعة Noise ColorFit Icon 3

 

تتميز ساعة Noise ColorFit Icon 3 بلمسة نهائية معدنية وزر كراون على الجانب الأيمن، كما أنها مقاومة الماء حاصلة على شهادة IP67.

 تحتوي الساعة الذكية على تصميم مربع مع شاشة كبيرة بقياس 1.91 بوصة تحمل دقة 240 × 296 بكسل وذروة سطوع تبلغ 500 شمعة في المتر المربع.

على صعيد اللياقة البدنية ، تم تجهيز Noise ColorFit Icon 3 بمستشعر معدل ضربات القلب وشاشة SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم وجهاز تعقب الدورة الشهرية.  كما أنه قادر على تتبع أنماط النوم ومستويات التوتر وتقديم تمارين التنفس، كما أنها تأتي مع دعم لأكثر من 100 وضع رياضي.

تحتوي الساعة الذكية Noise ColorFit Icon 3 على مكبر صوت مدمج وميكروفون لوظيفة اتصال Bluetooth.  وهي متوافقة مع Google Assistant و Siri.  

تحتوي الساعة الذكية أيضًا على ألعاب مدمجة ، ولديها خيار رمز مرور لمزيد من الأمان ، وماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة.  

تتميز بمجموعة من المواصفات مثل التذكيرات والكاميرا والتحكم في الموسيقى وتحديثات الطقس والرفع للاستيقاظ.  يتم دعم Noise ColorFit Icon 2 Vista بواسطة وحدة بطارية بسعة 240 مللي أمبير في الساعة والتي يُزعم أنها تدوم حتى 7 أيام.

يحمل Noise ColorFit Icon 3 سعرًا قدره 1،999 روبية (أي ما يعادل 740 جنيه مصري )، ويمكن شراء الساعة الذكية من موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية و Flipkart.

 

5- ساعة Noise HRX Sprint

 

تأتي ساعة Noise HRX Sprint بتصميم مربع أنيق مع هيكل معدني، وتحتوي على شاشة كبيرة بقياس 1.91 بوصة مع حواف أنحف وتجربة مشاهدة جيدة.  ويوجد تاج دوار على الجانب الأيمن والجهاز مقاوم للغبار والماء.  

كما أن الساعة الذكية تحتوي على أكثر من 150 وجه ساعة قابل للتخصيص.  وهي متوفرة أيضًا بخيارات أحزمة مزدوجة اللون.

من حيث الميزات التي تركز على الصحة ، يأتي Noise HRX Sprint مع مستشعر مراقبة معدل ضربات القلب ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم وتتبع النوم.  كما أنها قادرة على تتبع مستويات التوتر وتقديم جلسات التنفس.  تدعم الساعة الذكية أكثر من 100 وضع رياضي.

تم دعم الساعة الذكية Noise HRX Sprint بمساعد صوت من الذكاء الاصطناعي AI ،وتأتي أيضًا مع اتصال Bluetooth والوصول إلى لوحة الاتصال وسجلات المكالمات الحديثة وجهات الاتصال المفضلة.  

تحزم الساعة الذكية أيضًا ميزة رمز الاستجابة السريعة QR code لتلقي المدفوعات وهناك لعبة مدمجة، و توفر عمر بطارية يصل إلى 7 أيام.

تقدم الساعة الذكية Noise HRX Sprint بألوان الأسود و البني و الأزرق والرمادي.  

يبلغ سعر الساعة الذكية 1،999 روبية (أي ما يعادل 740 جنيه مصري) ، ويمكن شراؤها من موقع أمازون وموقع العلامة التجارية بدءًا من 6 أبريل.

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