القاهرة الإخبارية: مقتل مطلق النار داخل مركز تجاري في تكساس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بمقتل مطلق النار في حادثة بمركز تجاري في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وأضافت أنه سقط قتلى وجرحى جراء الحادث، ومكتب التحقيقات الفيدرالي يشارك في التحقيقات حول الحادث.

وقال شهود عيان إنه تم إطلاق نحو 60 طلقة بالمركز التجاري خلال الحادث، وطالبت قوات الشرطة الأمريكية السكان بالابتعاد عن مكان الحادث.

وأطلق مجهول، فجر اليوم، النيران داخل أحد المراكز التجارية بولاية تكساس الأمريكية، وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطت بطائرة مسيّرة المتسوقين وموظفي المتجر يهرعون إلى مواقف السيارات.