كيف تحقق معنى العبادة على الوجه الأمثل؟.. 3 أمور طبقها مع الفجر

كيف تحقق معنى العبادة على الوجه الأمثل؟.. سؤال يتبادر إلى ذهن الكثيرين، خاصة مع دخول وقت الفجر، ورغبة كل مسلم في تعويض ما نقص أو قصر فيه من العبادة التي خلق لأجلها، وفي السطور التالي نوضح كيف تحقق معنى العبادة على المعنى اللغوي؟

كيف تحقق معنى العبادة على الوجه الأمثل؟

لصلاة الفجر منزلة عظيمة في الإسلام دلت عليها الآيات والأحاديث النبوية فقد أقسم الحق- سبحانه وتعالى- بالفجر، وأخبر جل وعلا عن عظيم مكانة قرآنه فقال:" أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) "، وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: “ركعتَا الفجرِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها”، وعنها رضِوان الله عليها، قالت: “ لم يكُنِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على شيءٍ مِن النوافلِ أَشدَّ تعاهُدًا منْه على رَكعتَي الفجرِ ”.

وفي كيفية تحقق معنى العبادة على الوجه الأمثل خاصة في صلاة الفجر، يقول الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط: على كل مسلم أن يتعرف على المعاني اللغوية للعبادة حتى يعبد الله تعالى عبادة كاملة تامة.

أوضح أن المعنى الأول للعبادة هو الطاعة مع الخضوع يقال طريق معبد إذا كان مذللا بالوطء، قال تعالى (فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا) أي خاضعون، بينما المعنى الثاني فهو التكريم والتعظيم للمعبود يقال المعبد بمعنى المكرم المعظم كأنه يعبد يقول الشاعر: (تقول ألا تمسك عليك فانني : ارى المال عند الباخلين معبدا) أي معظما مكرما.

في حين يأتي المعنى الثالث للعبادة، وهو الندم تقول العرب عبد فلان إذا ندم على شيء يفوته هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم في معنى العبادة وهي التي تتفق مع العبادة التي يعبد بها المسلمون ربهم سبحانه وتعالى من جميع جوانبها، وعلى ذلك فعلى كل مسلم إذا أراد أن يعبد الله تعالى عباده كاملة من ناحية اللغة العربية أن يطبق هذه المعاني الثلاثة أولا أن يكون خاضعا ذليلا لله عز وجل، وأن يكون يكون معظما الله سبحانه وتعالى في كل وقت، وأن يندم على ما فاته من من فعل الطاعات.

لا استطيع الانتظام في صلاة الفجر .. فما الحكم؟

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه لا إثم على من اتبع الأسباب التى تساعد على يقظته عند صلاة الفجر، وكان قديماً يعلمنا شيوخنا قراءة اية الكرسي 11 مرة وخواتيم سورة الكهف "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا" تساعد على القيام فى تلك الساعة .

وأضاف: كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا فى هذا المقام الذكر قبل النوم وهو التسبيح 33 مرة وأن نحمد الله 33 و أن نكبر 33 ثم نختم بقول لا اله الا الله لقوله صل الله عليه وسلم "- ألا أَدُلُّكم على خيرٍ مما سألتُماه ؟ إذا أخذتُما مضاجعَكما فكبِّرا اللهَ أربعًا و ثلاثين ، و احمدا ثلاثًا و ثلاثين ، و سبِّحا ثلاثًا و ثلاثين ، فإنَّ ذلك خيرٌ لكما من خادمٍ"

وعليه لا يكلف الله نفساً الا وسعها ما دمت اخذت بالأسباب التى تكون عوناً على الصلاة على وقتها مادام لم يثمر الغرض منه.

6 أمور تحدث لمن يحافظ على صلاة الفجر

1- تحِلُّ عقدة الشيطان عنك " فإنْ صلَّى انحلت عُقَدُهُ كلها ، فأصبح نشيطًا طيِّبَ النَّفس"

2- تؤدي فرض اليوم فتسلم من النار "لن يَلِجَ النَّارَ أحدٌ صلَّى قبل طُلوع الشَّمس وقبل غُروبها".

3- تضمن أجر قيام الليلة الماضية "ومَن صلَّى الصُّبحَ في جماعةٍ فكأنَّما صلَّى الليلَ كُلَّه".

4- تتمايز عن المنافقين “لا يَشهَدُهُمَا مُنافِق” يعني صلاة الفجر و العشاء

5- تدخل في ذمّة الله طوال يومك "مَن صلَّى الصُّبح فهو في ذِمَّةِ الله"

6- تُشعل لك نوراً في ظلمات يوم القيامة "بَشِّر المَشَّائِين في الظُّلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة".