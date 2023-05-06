عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا يفعل من لم يصل صلاة الفجر اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد

ماذا يفعل من لم يصل
ماذا يفعل من لم يصل الفجر

يزيد البحث عن ماذا يفعل من لم يصل صلاة الفجر اليوم  ؟ لأنه  حال الكثيرين الذين غرتهم الحياة الدنيا، وفرضت عليهم السهر وتفويت  صلاة الفجر أولى صلوات النهار المكتوبة، في حين أنهم يدركون فضلها العظيم ، والذي ورد الحث عليها في كثير من نصوص الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، بما يجعل خسارة من لم يصل صلاة الفجر اليوم  فادحة ، بل إنه قد يصعب تعويضها ، حيث يتهاون فيها الكثير وتشغلهم الحياة ومغرياتها ومستجداتها فيضيعون عنها، لينضموا إلى قائمة من لم يصل صلاة الفجر اليوم ، ومن هنا تنبع أهمية معرفة ماذا يفعل من لم يصل صلاة الفجر اليوم  وعقوبته وحاله وماذا يفعل حتى يمكنه تدارك خسارته أو تخفيفها على الأقل.

متى يظهر لك قرينك من الجن؟.. احذر هذا الفعل يجعلك تراه أمامك

كيف تعرف أن الفرج قريب؟.. الإفتاء: بـ 9 علامات تحدث أمام عينيك

هل الحسد والعين يمنع الرزق ويجلب الفقر؟.. الإفتاء: 3 أذكار توقفه

كيف تتساقط ذنوبك مثل أوراق الشجر؟.. علي جمعة: بـ 4 أذكار

ماذا يفعل من لم يصل صلاة الفجر اليوم

 قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الفجر والصبح اسمان لمسمى واحد، وهو صلاة الفريضة التي تتوسط العشاء والظهر، و الواجب على المسلم ألا يؤخر صلاة الصبح حتى تخرج عن وقتها وهو طلوع الشمس، منوهًا بأن  في حال خرجت عن وقتها فإن العبد يصليها قضاءًا سواء نوى الصبح أو الفجر،وقال الله تعالى:«إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا».

وأوضح “ شلبي” في إجابته عن سؤال: (ماذا يفعل من لم يصل صلاة الفجر اليوم ؟)، أنه ينبغي عليه أن يبادر بقضائها ، لأنه إذا تركها ولم يقضيها يُحرم من عشرين فضل لها، كما أن عدم صلاة الفجر في وقتها يضيع عليه من الخير الكثير والفضل العظيم ، بل ويعرضه للإثم ، حيث إن صلاة الفجر فرض عين على كل مسلم ومسلمة ذكرًا كان أو أنثى بالغًا عاقلًا، وهي من أهمّ الصلوات المكتوبة وأقربها إلى رب العزة تبارك وتعالى، كما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أخبرنا بفضل الصلاة في أول وقتها، كما نبهنا إلى أن صلاة الفجر تعد من الصلوات التي لها فضل عظيم، وينبغي اغتنامه وعدم تفويته أيا كانت الظروف.

وأضاف أنه ينبغي أن يعلم أنه بطلوع الشمس تكون صلاة الفجر قضاء، فلا يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها بخروج الوقت بعد طلوع الشمس؛ لقول الله تعالى: «فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (103)» النساء، ومن هنا فإن من لم يصل صلاة الفجر اليوم  عليه أن يبادر بقضائها الآن ، فمن أخذ بأسباب الاستيقاظ لصلاة الفجر؛ من النوم مبكرًا والقيام بالسنن المتعلقة بالنوم وإعداد المنبه أو الطلب من الأهل أن يوقظوه؛ ثم لم يستيقظ بعد ذلك، فلا إثم عليه؛ لأن ابن عباس روى أن رسول الله قال : « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه » حديث حسن.

وتابع:  على العبد في هذه الحالة أن يبادر إلى قضاء الصلاة عندما يستيقظ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»، أما من يتهاون في أمر الصلاة وتعمد إخراجها عن وقتها؛ يأثم لأنه فوت وقت الصلاة، فالإثم متعلق بالأخذ بأسباب الاستيقاظ للصلاة؛ من عدمه وان الله تعالى قال: « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ...»التغابن،وقال أيضًا: « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» البقرة، وأداء المسلم صلاة الفجر بعد الشروق الشمس تعد قضاءًا وليست حاضرة.

ونبه إلى أنه ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يكون حريصًا على أداء الصلاة في وقتها وفي جماعة؛ فذلك هو الأحسن والأفضل، فإذا كان الإنسان مستيقظًا وسمع أذان الفجر يجب عليه النهوض للصلاة في وقتها، ويأثم إذا خرج وقتها وعليه بالتوبة، والعزم مع كثرة الاستغفار على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل مرة ثانية، «ثم يصلي ما فاته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه مسلم،أما إذا نام المسلم عن صلاة الفجر غير متعمدٍ فواتها، ولم يجد مَن يوقظه لأدائها، فلا حرج عليه في ذلك، وعليه في هذه الحالة الإسراع إلى أداء الصلاة متى استيقظ من نومه؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العذر لمن غلبه النوم طبعًا أو جهدًا، لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وفيه قوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: "فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ"، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ» رواه أبو داود.

صلاة الفجر

تعد صلاة الفجر أو صلاة الصبح هي أوّل الصلوات الخمس المفروضات على جميع المسلمين، وهي صلاة جهرية تتكوّن من ركعتين مفروضة وركعتين سنة قبلها وتسمّى سنة الفجر أو ركعتا الفجر وهي سنة مؤكّدة واظب عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم-، وقد سُمّيت صلاة الفجر بهذا الاسم نسبةً إلى وقتها من الصبح الذي ينجلي فيه الظلام وينتشر الضوء في جميع الآفاق فقد سٌمّي فجرًا لانفجار الضوء وزوال العتمة والليل.

حكم صلاة الفجر

 جاء فيه أن صلاة الفجر فرض عَين على كل مسلم ومسلمة ذكرًا كان أو أنثى بالغًا عاقلًا؛ دَلّ على ذلك ما جاء في الكتاب من آيات وفي السنّة من أحاديث كثيرة تدل على حكم صلاة الفجر وأنّها فرض عين، قال الله- تعالى-: «فَأقيمُوا الصَلاةَ إنَّ الصَلاةَ كَانتْ عَلى المُؤمنينَ كِتابًا مَوقوتًا»، وقال الرسول -عليه الصّلاة والسّلام-: «بُنيَ الإسلام على خمس؛ شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدُه ورسوله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وحج البيت، وصوم رمضان».

 

ماذا يفعل من لم يصل صلاة الفجر اليوم ماذا يفعل من لم يصل صلاة الفجر من لم يصل صلاة الفجر اليوم من لم يصل صلاة الفجر صلاة الفجر حكم صلاة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى عقب انتهاء السوبر

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

مرتجي يكشف أسباب غياب الخطيب عن السوبر.. ويؤكد: كنت أتمنى مواجهة الزمالك

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

ترشيحاتنا

لفت الأنظار إليه بالمدرجات.. من هو المشجع الأهلاوي صاحب لقطة السوبر؟

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 6 مايو 2023

سعر فولكس فاجن "جولف" موديل 2023 في مصر

وقعت عليه العارضة.. «يحيى» فقد حياته أثناء لعب الكرة بكفر الشيخ| القصة الكاملة

طلاب أولى ثانوي يمتحنون اللغة العربية إلكترونيا بمدارس القاهرة والجيزة

شاهد | لحظة سقوط شهيدان برصاص الاحتلال إثر اقتحام مخيم نور شمس وسط طولكرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

نشرة المرأة| رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق على أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أرخص علاج منزلي للبواسير.. دلالات الألون وخبايا الشخصيات

دراسة مقلقة: 10 آلاف فيروس في أمعاء طفلك.. كيف ذلك؟

بروتين طبيعي .. تناول هذا الكوب فى الصباح وإنسي آلام العظام

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ