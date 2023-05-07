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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل تجب صلاة سنة الفجر على من يستيقظ بعد شروق الشمس؟ علي جمعة يجيب

الصلاة
الصلاة

هل تجب صلاة سنة الفجر على من يستيقظ بعد شروق الشمس؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من خلال برنامج “من مصر”، على شاشة سي بي سي.

هل تجب صلاة سنة الفجر على من يستيقظ بعد شروق الشمس؟

وقال علي جمعة:" يصليها.. سيدنا عمل حاجتين لما بلال نام ومصحهوش، سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما لم توقظنا فأجاب أخذ بعيني الذي أخذ بعينك أي نمت كما نمت يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: "نرحل من مكان بات فيه الشيطان"، ثم صلى ركعتين، وأخذنا منه صلى الله عليه وسلم ألا يترك ركعتي سنة الفجر لا في السهو ولا في السفر، وهي قبل الفريضة أينما أراد المسلم قضاء الفريضة".

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وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: “لا.. تصلى السنة أولاً، ثم الفرض.. فعندما نصلي سنة الفجر حتى لو فات وقتها نصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى ركعتي السنة، ثم صلى الفرض قضاءً بأصحابه".

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن القضاء يحكي الأداء، أي بنفس الترتيب، لافتاً إلى أنه لو كان رجلان فاتتهما الجماعة ونويا أن يقضيا يفعلا كما فعل النبي فيجتمعا ويصليا بذات الهيئة وبذات الترتيب الذي عليه الفريضة الفائتة".

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هل يجوز صلاة الفجر قبل موعدها لظروف السفر؟

"هل يجوز صلاة الفجر مقدمًا للضرورة، علمًا أن ابني يسافر قبل الفجر لكليته ويعود قبل الشروق بفترة؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب».

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز صلاة الفجر مقدمًا بأي حال من الأحوال، لافتًا: " هذا لا يحدث إلا في الصلوات التي تجمع فقط كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء".

واستشهد مدير إدارة الأبحاث الشرعية بما روى عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-قال: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَينِ» قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- ولَوِ اسْتَزَدْتُّهُ لَزَادَنِي»، متفق عليه.

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