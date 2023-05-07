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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هشام عبد العزيز مسئولاً للاتصال السياسي بالأوقاف

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني مسئولا للاتصال السياسي بالأوقاف إلى جانب عمله رئيسا للقطاع الديني مع إعفاء الدكتور نوح العيسوي من مهمة الاتصال السياسي وتفرغه لعمله تسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .

ويعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا هامًّا بمديري مديريات الأوقاف، ومديري مناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية ، يوم الخميس القادم ، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

المجموعة الثانية من المحافظات في برنامج "سَجِّل طفلك"

وبعد النجاح المبهر الذي حققه البرنامج الصيفي للطفل في العام الماضي خلال إجازة الفترة الصيفية،؛أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق البرنامج الصيفي للطفل لهذا العام بداية من 14 مايو 2023 م، ولمدة ثلاثة أشهر (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، كما قررت الوزارة توسيع دائرة المساجد التي سيقام بها النشاط هذا العام إلى (20) ألف مسجد بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية .

يأتي هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.

آليات التسجيل :

1- التسجيل المباشر من خلال أقرب مسجد يتم الإعلان عنه على موقعنا.

2- التسجيل إلكترونيًّا من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSetLK.../viewform...

وأعلنت الأوقاف عن أماكن المساجد التي سينعقد بها النشاط بست محافظات كمجموعة ثانية ، وهي (الأقصر – البحر الأحمر – دمياط – بورسعيد – القليوبية الإسكندرية) وسيتم الإعلان عن باقي المحافظات تباعًا ، وذلك على النحو التالي:

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/05/سجل-طفلك-المجموعـة-الثانية.pdf

الأوقاف وزير الاوقاف الدكتور هشام عبد العزيز الدكتور نوح العيسوي الاتصال السياسي البرنامج الصيفي للطفل حق الطفل

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