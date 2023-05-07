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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب مسرحي: ولي الأمر عليه أن يكون شريكا في اختيارات الطفل| فيديو

طفل يستخدم الهاتف
طفل يستخدم الهاتف

أكد محمد عبد الحافظ ناصف، الكاتب المسرحي ورئيس المركز القومي لثقافة  الطفل، أن التعامل مع الطفل يبدأ من ولي الأمر والمشرف والمدرسة وغيرها.

وقال محمد عبد الحافظ ناصف، خلال لقاء له في برنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية"، إنه على ولي الأمر ومقدم الخدمة حول الطفل، أن يكون شريكا في اختيارات الطفل، ليس بمنطق الرقابة، ولكن بمنطق الاختيار أو التفضيل.

وأضاف الكاتب المسرحي، ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل، أن بعض الدول من الممكن أن تتخذ إجراءات لحظر تطبيق "التيك توك"، مؤكدا أنه كانت هناك مناقشات في البرلمان المصري، بحذف بعض الفيديوهات من هذا التطبيق.

لتوجيه الطفل نحو تلك المنصة 

وأشار محمد عبد الحافظ ناصف إلى أن هناك "مشروع الطفل المصري"، ويتضمن وجود منصة خاصة بالطفل، وقيام ولي الأمر بتوجيه الطفل نحو تلك المنصة. 

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