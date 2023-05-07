تعليم الجيزة: إعلان نتيجة امتحانات النقل بطريقة موحدة على مستوى المحافظة

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة فى اليوم الثانى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل للمراحل المختلفة مدرسة الأهرام تعليم أساسى التابعة لإدارة الهرم التعليمية.

وتابع وكيل تعليم الجيزة، سير العملية الامتحانية داخل اللجان وانتظام العمل داخل اللجان.

كما اطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على وضوح الاسئلة وخلوها من الاخطاء.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حجرة الكنترول بالمدرسة واطلع على الشيتات.

ونبه وكيل تعليم الجيزة، على التصحيح أولا بأول، وتحري الدقة أثناء التصحيح حرصا علي مصلحة الطالب.

وزار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لجنة مدرسة الشهيد هشام شتا ولجنة مدرسة أم المؤمنين، التابعتين لإدارة العمرانية التعليمية.

كان فى استقبال وكيل تعليم الجيزة، لدى وصوله أحمد زكريا مدير عام الإدارة التعليمية بالعمرانية، والذى رافقه فى جولته التفقدية داجل اللجان ومحاورة الطلاب ليستمع لآرائهم فى مواصفات الامتحان والورقة الامتحانية ولم يبدي أي طالب من الطلاب أية شكاوى من الامتحانات.

كما تابع وكيل تعليم الجيزة، غرفة الكنترول وشدد على أن إعلان النتيجة سيكون موحدا على مستوى المحافظة وضرورة الانتهاء من التصحيح بسرعة مع مراعاة الدقة وإعلاء مصلحة الطالب.

يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وشدد وكيل تعليم الجيزة، على اللجان العامة، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ونظافة الحمامات وتنظيم الطلاب عند الدخول وكذلك عند الخروج وعدم اصطحاب المحمول للحفاظ على مصلحة الطالب متمنيا للجميع التوفيق والنجاح لجميع أبناء الجيزة.