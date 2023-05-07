عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الجيزة: إعلان نتيجة امتحانات النقل بطريقة موحدة على مستوى المحافظة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة فى اليوم الثانى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل للمراحل المختلفة مدرسة الأهرام تعليم أساسى التابعة لإدارة الهرم التعليمية.

وتابع وكيل تعليم الجيزة، سير العملية الامتحانية داخل اللجان وانتظام العمل  داخل اللجان.

كما اطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على وضوح الاسئلة وخلوها من الاخطاء.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حجرة الكنترول بالمدرسة واطلع على الشيتات.

ونبه وكيل تعليم الجيزة، على التصحيح أولا بأول، وتحري الدقة أثناء التصحيح حرصا علي مصلحة الطالب.

وزار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لجنة مدرسة الشهيد هشام شتا ولجنة مدرسة أم المؤمنين، التابعتين لإدارة العمرانية التعليمية.

كان فى استقبال وكيل تعليم الجيزة، لدى وصوله أحمد زكريا مدير عام الإدارة التعليمية بالعمرانية، والذى رافقه فى جولته التفقدية داجل اللجان ومحاورة الطلاب ليستمع لآرائهم فى مواصفات الامتحان والورقة الامتحانية ولم يبدي أي طالب من الطلاب أية شكاوى من الامتحانات.

كما تابع وكيل تعليم الجيزة، غرفة الكنترول وشدد على أن إعلان النتيجة سيكون موحدا على مستوى المحافظة وضرورة الانتهاء من التصحيح بسرعة مع مراعاة الدقة وإعلاء مصلحة الطالب.

يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وشدد وكيل تعليم الجيزة، على اللجان العامة، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ونظافة الحمامات وتنظيم الطلاب عند الدخول وكذلك عند الخروج وعدم اصطحاب المحمول للحفاظ على مصلحة الطالب متمنيا للجميع التوفيق والنجاح لجميع أبناء الجيزة.

إدارة الهرم التعليمية الامتحانات التربية والتعليم والتعليم الفني الفصل الدراسي الثاني امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى سير العملية الامتحانية محافظ الجيزة محافظة الجيزة وزارة التربية والتعليم بالجيزة وزير التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

لمدة 7 ساعات.. فتح باب الحجز للوحدات المتبقية من سكن كل المصريين

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

الجيزة: إنشاء وحدة لطب الأسرة ومجمع للخدمات الزراعية بقرية الودي

تعليم الجيزة: اليوم الأول من امتحانات النقل مر دون مشاكل أو شكاوى

الموجة 21 .. إزالة 73 حالة تعد على مساحة 5543 م أملاك دولة بالجيزة

محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع المخلفات وحالة النظافة بـ"الزمر وربيع الجيزي والمنيب"

حملات مكثفة على مواقف السرفيس لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة في الجيزة

افتتاح معرض منتجات حرفية بمركز شباب أرض اللواء في الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد رصف شارع ذكري إدريس بالحوامدية

بعد زيادة سعر السولار.. تعريفة الركوب الجديدة بجميع مواقف محافظة الجيزة|شاهد

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. كارنيه خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي سوبر أفريقيا لليد والقنوات الناقلة

الشيوخ يعيد تقرير اللجنة المالية عن قياس الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين للدراسة

أرقام خيالية.. سعر مجوهرات تشارلز في حفل تتويجه| وهذه تكلفة الحفل

تبادل امتحانات المهارات للمرحلة الابتدائية في مدارس القليوبية

وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع الجامعة العربية بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية | لن تتوقعها

بشرى لمصنعي الأعلاف.. تراجع غير مسبوق بسعر طن الذرة الصفراء

مقطع مؤثر.. أب على كرسي متحرك يراقص ابنته في حفلة مدرسية ببريطانيا

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

فيديو

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ