أول رائد فضاء.. الهند تعلن عودتها لاستكشاف الفضاء بمهمة أكسيوم 4

تستعد الهند لانطلاق أول رائد فضاء هندي لزيارة محطة الفضاء الدولية، وذلك في مهمة مكونة من أربعة أشخاص، تنطلق اليوم الثلاثاء، من الولايات المتحدة.



ووفق لبيان السفارة الهندية بالقاهرة يستعد طيار/ شوبانشو شوكلا بالقوات الجوية الهندية لأن يصبح أول رائد فضاء هندي يسافر إلى الفضاء منذ أكثر من أربعة عقود، حيث تم اختيار شوكلا ضمن برنامج رحلات الفضاء البشرية (HSP) التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، ودوره المرتقب كقائد لرحلة أكسيوم 4 (Ax-4) إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لا يستعيد ذكريات رحلة راكيش شارما عام 1984 فحسب، بل يُشير أيضًا إلى فصل جديد جريء في طموحات الهند خارج كوكب الأرض.

تعد مهمته رمزاً للثقة التكنولوجية المتزايدة للبلاد، وشراكاتها العالمية، واستعدادها للمساهمة بشكل هادف في مجتمع الفضاء العالمي.

تم اختيار شوبانشو شوكلا لرحلة أكسيوم 4 ويعد واحداً من بين أربعة طياريين بالقوات الجوية الهندية الذين تم اختيارهم لرحلة الهند الفضائية جاجانيان.

وتتجاوز أهمية هذه الرحلة المعاني الرمزية، حيث ستدعم المهمة المكلف بها شوكلا عدداً من التجارب المتطورة في مجال بيولوجيا الفضاء وأنظمة دعم الحياة، وفضلاً عن أهمية تلك التجارب بالنسبة للحفاظ على حياة الإنسان في الفضاء، فهي تسهم أيضاً في تعزيز قدرات الهند.

وتعكس مشاركته تحولًا أكبر في برنامج الفضاء الهندي، الذي أصبح يهدف ليس فقط إلى الاستكشاف ولكن إلى الريادة.

الرحلة أكسيوم 4

ستُحقق الرحلة أكسيوم 4 "عودة" رحلات الفضاء البشرية للهند وبولندا والمجر، حيث ستكون هذه أول رحلة برعاية حكومية لكل من هذه الدول منذ أكثر من 40 عامًا.

وبينما تُعد هذه هي الرحلة الثانية من رحلات الفضاء البشرية في تاريخ هذه الدول، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها الدول الثلاث رحلة على متن محطة الفضاء الدولية.

تُبرز هذه المهمة التاريخية كيف تُعيد شركة "أكسيوم سبيس" Axiom Space تعريف المسار إلى المدار الأرضي المنخفض وتُعزز برامج الفضاء الوطنية على مستوى العالم.

وسيعمل شوكلا كقائد للرحلة أكس-4، إلى جانب طاقم دولي بقيادة القائدة بيجي ويتسون (الولايات المتحدة الأمريكية).

هذه الرحلة، التي تُديرها شركة أكسيوم سبيس ويتم إطلاقها على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 يوم 11 يونيو، ستجعل شوكلا أول رائد فضاء هندي يزور محطة الفضاء الدولية.

تركز الرحلة على الجاهزية التشغيلية والتجارب العلمية. سيُجري شوكلا تجارب رائدة تتعلق بالغذاء والتغذية، تم تطويرها بالتعاون بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية، وإدارة التكنولوجيا الحيوية، ووكالة ناسا.

صُممت هذه التجارب لتعزيز المعرفة في مجال التغذية في الفضاء وأنظمة دعم الحياة المغلقة، وهي أمور حاسمة بالنسبة للرحلات الفضائية طويلة الأمد في المستقبل.