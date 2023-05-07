على متنها 90 عالقًا.. وصول طائرة سعودية لجدة من السودان

وصلت اليوم الأحد، طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة، حيث تقل 90 من العالقين في السودان من عدة جنسيات.

وحسب ما ذكره مراسل قناة "الإخبارية"، كان من أبرز الجنسيات التي وصلت على متن هذه الطائرة، الإندونيسية، الباكستانية، والبنجلاديشية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” هبوط الرعايا الأجانب من الطائرة، واستقبالهم من قبل المجندات السعوديات بالهدايا والترحيب.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها السعودية بتوجيهات من القيادة، في استقبال مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم من السودان إلى المملكة.

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.