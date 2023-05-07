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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات أمن الدولة: براءة متهم في خلية داعش السلام

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

 قضت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، ببراءة المتهم محمود عبد الفتاح محمود محمد الشهير بـ " نمر الخلافة " والصادر ضده حكم غيابي، من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ«داعش السلام».

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براءة متهم في خلية داعش السلام

صدر الحكم في قضية داعش السلام برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول (محبوس) في قضية السلام، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ووجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم الثالث جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهة للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها.

السلام داعش السلام تنظيم داعش براءة متهم المستشار محمد السعيد الشربيني جنايات أمن الدولة العليا

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