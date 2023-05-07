“استقيل”.. مسئول أوكراني يوجه التحذير الأخير إلى زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن عدم قدرة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على حكم البلاد وسط صراع يشير إلى إمكانية تغيير السلطة.

وقال سوسكين: "زيلينسكي لم يعد على مستوى الموقف.. من الواضح أنه لا يستطيع إنجاز المهام التي تواجهها أوكرانيا".

وأشار إلى أن أوكرانيا وجدت نفسها في وضع اقتصادي صعب، حيث يعتمد وجودها في الواقع بشكل كامل على التمويل الأجنبي.

وأضاف سوسكين، أنه إذا فشل رئيس الدولة في أداء واجباته، فعليه الاستقالة، وإلا فقد تبدأ الاحتجاجات الجماهيرية ضد السلطات في أوكرانيا.

وقال: "زيلينسكي معلق بخيط رفيع، إذا لم يكن هناك هجوم مضاد، فلن تكون هناك حاجة إليه بعد الآن".

وأوضح أن “نظام كييف لم يبذل أي جهد لتجنب تفاقم الأزمة. وخلص إلى أن نتيجة سياسة زيلينسكي كانت خسائر إقليمية جديدة، فضلاً عن تدفق السكان إلى أوروبا وروسيا”.