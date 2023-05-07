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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا ترفض طلبا أمريكيا بتسليم منظومة إس-400 الروسية لـ أوكرانيا

منظومة إس 400
منظومة إس 400

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا رفضت مقترحًا أمريكيًا بتسليم منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400" لأوكرانيا.

وقال جاويش أوغلو، في حديث لقناة "خبر ترك" التركية، اليوم الأحد: "كانت هناك عدة مقترحات من الولايات المتحدة بخصوص "إس-400". قيل لنا إن هذا سيمنحنا السيطرة. هذا اقتراح يؤثر على استقلالنا. أين استقلالنا إذن؟".

وأوضح أن تركيا تلقت مرارًا مقترحات مختلفة من الولايات المتحدة بشأن "إس-400"، لافتًا "لو كانت تركيا مطيعة، لما واجهت المشكلات مع واشنطن كما هي الآن".

وتابع "عرض علينا حتى إرسالها إلى أوكرانيا، قلنا إن ذلك مستحيل. كانت هناك مثل هذه المقترحات".

 وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق، إن مسألة حيازة منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية منتهية بالنسبة للبلاد ومن غير الممكن أن نقبل الإملاءات بهذا الشأن".

مولود جاويش أوغلو تركيا أمريكا أوغلو إس-400 أوكرانيا

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