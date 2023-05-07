وزير الإسكان: استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي يعد تتويجا للعديد من النجاحات

قال الدكتور عاصم الحزار وزير الاسكان ان استضافة مصر للدورة ١٢ للمنتدي الحضري العالمي يعد تتويجا للعديد من النجاحات المصرية في المجتمع العمراني لافتا إلى ان المنتدي سيكون عنوانه تحويل المدن لمدن اكثر استدامة وستكون التجربة عميقة في مصر، خصوصا ان مصر بها اكبر تجربة مدن جديدة بجميع مستويات الاسكان .

واضاف الجزار ان التعاون مستمر بين الامم المتحدة والحكومة المصرية لافتا إلى ان وزارة الاسكان تستضيف فرع الامم المتحدة لبرنامج المستوطنات المستوطنات.

واشار الوزير إلى ان برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية شريك رئيسي لمصر في بعض المستوطنات البشرية ومنها العلمين الجديدة .