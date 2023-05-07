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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: المنتدي الحضري العالمي يُعقد في نوفمبر 2024 بالقاهرة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ميمونة شريف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة زارت برفقة وزير الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة وأبدت إعجابها الشديد بالمدينة وبمصر التي استطاعت أن تنفذ هذا الإنجاز في وقت قصير.

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مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين مصر والأمم المتحدة للتحضير للمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة

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مدبولى يعقد مؤتمر صحفي بحضور مسئول الامم المتحدة للمستوطنات البشرية

وأضاف "مصطفي مدبولي" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنتدي الحضري العالمي سيقام في نوفمبر 2024 داخل محافظة القاهرة من أجل مناقشة القضايا التي تخص التنمية العمرانية والإسكان في ضوء التحديات التي يواجهها العالم أجمع.

ورحب الدكتور مصطفي مدبولي، بالدكتورة ميمونة شريف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وزيارتها لمصر لتشهد توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة باستضافة مصر لهذا المنتدي الدولي المهم جداً.

 

الأمين العام للأمم المتحدة التنمية العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنتدي الحضري العالمي للعاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة

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