عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات بزفتى وكفرالزيات وطنطا ..صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى إلى جانب تفقد عدد من مشروعات التطوير والمشروعات الإنتاجية بمركزي كفر الزيات وطنطا، وذلك ضمن الجولات المستمرة لمتابعة جميع المشروعات التي تتم على أرض المحافظة.

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو


بدأت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية دهتورة، حيث زار المحافظ، مركز الشباب، الوحدة الاجتماعية ووحدة طب الأسرة، كما زار مبنى الحماية المدنية بقرية سندبسط واختتمت الجولة في زفتى بتفقد مشروع تنمية الأسرة بقرية نهطاي.


وفي كفر الزيات تابع المحافظ جولته بتفقد أعمال توسعة ميدان المحطة وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، بهدف توسعة أحد أهم الميادين بالمدينة وإنشاء موقف انتظار سيارات إلى جانب إعادة تنظيم الميدان وإنهاء التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة خاصة أوقات الذروة ، حيث تم توسعة الطريق وتركيب  البلدورات تمهيدا لمرحلة الرصف النهائية.

الغربية .. سيارة نقل تطيح بسيدة بكفر الزيات والأمن يضبط قائدها |صور


وأختتم رحمي جولته  في مركز طنطا بتفقد طريق ميت حبيش البديل بمركز طنطا الذي يتم إنشاؤه بطول 1.8كم وبعرض 9 أمتار لفتح محور مروري جديد موازي لمدخل طريق السنطة، كما تفقد أعمال إنشاء طريق محور قناة طنطا الملاحية الذي يتم رصفه بطول 3 كم وبعرض 8  أمتار بهدف فتح محور مروري جديد وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

أمن الغربية يحرر 121 مخالفة مرورية لقائدي السيارات

وقال رحمي إن المحافظة مستمرة في إنشاء وتطوير المحاور المرورية بالمدن إلى جانب توسعة الطرق الرئيسية وذلك لتيسير الحركة المرورية على المواطنين داخل وخارج المدن، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضاري المتكامل الذي يليق بأهالي المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

IMG-20230507-WA0069
IMG-20230507-WA0069
IMG-20230507-WA0068
IMG-20230507-WA0068
IMG-20230507-WA0066
IMG-20230507-WA0066
IMG-20230507-WA0067
IMG-20230507-WA0067
IMG-20230507-WA0065
IMG-20230507-WA0065
IMG-20230507-WA0064
IMG-20230507-WA0064
IMG-20230507-WA0063
IMG-20230507-WA0063
IMG-20230507-WA0061
IMG-20230507-WA0061
الإشغالات التكدس المروري الاجتماعى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الحماية المدنية السيولة المرورية المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات الانتاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة وشيكة.. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

رسالة قوية من نجم الزمالك للأندية: فوقوا بقى إحنا رايحين لمأساة جديدة

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

كلوب يكشف وظيفة محمد صلاح بعد الإعتزال

أول تعليق من النادي الأهلي على تصريحات مسئولي بيراميدز

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يطمئن على الالتزام بالتعريفة الجديدة في مواقف زفتى

ترشيحاتنا

ضمن مخطط لنشر الفوضى.. "بوليتيكو" الأمريكية تكشف تورط فاجنر في السودان |تفاصيل

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

زلزال قوي يضرب روسيا .. تفاصيل

استطلاع: تراجع كبير في شعبية بايدن بين مؤيديه من الأمريكيين

المشاط: الشراكة مع البنك الدولي تشمل 14 مشروعا منها التعليم والنقل والصحة

وزير الأوقاف: إنهاء مشاكل تقنين وضع اليد على أراضي الوقف خلال العام الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيوان بري مفترس يتسلل إلى منزل عائلة في أمريكا.. ماذا حدث؟

الأنيميا العنيدة مؤشر للإصابة بمرض مميت | انتشر بين الشباب مؤخرا

سائح صيني يعثر على جثة تحت سريره بمقاطعة التبت.. سر اكتشافها صادم

كارثة بسبب مشروبات الطاقة.. تفاصيل وفاة طفلة عراقية

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ