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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الغربية .. سيارة نقل تطيح بسيدة بكفر الزيات والأمن يضبط قائدها |صور

سيدة مصابة
سيدة مصابة

شهدت شوارع مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة سيدة بكدمات وكسور بأماكن متفرقة من جسدها جراء  إصطدام سيارة نقل بها حال  عبورها أحد الميادين العامة وتم الدفع بسيارة إسعاف تم نقلها إلى المستشفى وتم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونجح ضباط مباحث الجنائية في التحفظ على قائد السيارة .

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كانت غرفة عمليات الاسعاف بالغربية رصدت أخطارا بوقوع حادث تصادم امام موقف سيارات كفر الزيات في نطاق المركز وتعطل حركة المرور وانباء عن سقوط شخص مصاب.
 

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كما باشرت  قوة أمنية وتبين اصابة سيدة مسنة صدمتها سيارة نقل حال عبورها الطريق امام موقف السيارات بمدينة كفر الزيات وتم الدفع بسيارة اسعاف ونقل المسنة إلي المستشفي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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IMG-20230506-WA0104
IMG-20230506-WA0105
IMG-20230506-WA0105
اصطدام سيارة الإجراءات القانونية اصطدام سيارة نقل الرعاية الطبية اللازمة الرعاية الطبية الإجراءات القانونية اللازمة النيابة العامة الميادين العامة تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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