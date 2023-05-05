إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الصفة الغربية

أصيب فلسطينيين اثنين، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة جبلة بمدينة قلقيلية بالضفة الغربية.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على فلسطينيين قرب جدار الفصل، مما أدى لإصابتهما بجروح مختلفة في مناطق متفرقة بالجسم.

تسلمت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الجمعة، جثامين ثلاثة شهداء من نابلس كانت محتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

والشهداء هم: "عدي عثمان الشامي، جهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك".

وقالت الهيئة في بيان إنها مستمرة وبشكل متواصل في بذل كل الجهود وبتعليمات وتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استرداد كافة الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال.