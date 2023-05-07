الخارجية تطالب أطراف الصراع في السودان بالوقف الفوري لإطلاق النار

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه منذ الفترة الانتقالية في السودان ارتكز الموقف المصري علي دعمها علي كافة الاصعدة.

وطالب وزير الخارجية المصري، خلال المؤتمر الصحفي المذاع عبر قناة أكسترا نيوز، بالوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا علي حياة المدنيين ومقدرات الدولة الشقيقة في دولة السودان.

وأضاف شكري، أن مصر تحث الاخوة في السودان علي العمل معانا والحوار كشركاء لا خصماء.

وقف اطلاق النار

وأكد وزير الخارجية سامح شكري ، أن هناك أهمية بالغة للتحرك العربي ،لذا تقرر انشاء لجنة اتصال من الجامعة العربية تهدف وقف اطلاق النار.