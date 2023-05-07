عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية تطالب أطراف الصراع في السودان بالوقف الفوري لإطلاق النار

السفير سامح سكري
السفير سامح سكري وزير الخارجية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه منذ الفترة الانتقالية في السودان ارتكز الموقف المصري علي دعمها علي كافة الاصعدة.

txt

تنسيق الجهود وإنهاء الصراع.. سامح شكري يتوجه إلى تشاد وجنوب السودان غدا

وطالب وزير الخارجية المصري، خلال المؤتمر الصحفي المذاع عبر قناة أكسترا نيوز، بالوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا علي حياة المدنيين ومقدرات الدولة الشقيقة في دولة السودان.

وأضاف شكري، أن مصر تحث الاخوة في السودان علي العمل معانا والحوار كشركاء لا خصماء.

 

وقف اطلاق النار

 

وأكد وزير الخارجية سامح شكري ، أن هناك أهمية بالغة للتحرك العربي ،لذا تقرر انشاء لجنة اتصال من الجامعة العربية تهدف وقف اطلاق النار.

 

السودان اخبار سامح شكري الخارجية اخبار التوك شو الأزمة السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

أول تعليق من النادي الأهلي على تصريحات مسئولي بيراميدز

موسيماني يطلب صفقة مدوية من الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تنسيق الجهود وإنهاء الصراع.. سامح شكري يتوجه إلى تشاد وجنوب السودان غدا

ترشيحاتنا

سامح شكري: أزمة سوريا لا حل عسكري لها ولا غالب أو مغلوب فيها

هيئة الدواء المصرية تشارك في الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الأفريقي للجودة برواندا

كارثة وشيكة.. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

الخارجية تطالب أطراف الصراع في السودان بالوقف الفوري لإطلاق النار

مشروع مستقبل مصر الزراعي.. حلم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل على بعد خطوة|تقرير

تسريبات جديدة تكشف عن iPhone 15 Pro

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أب مصري يرقص بجنون واحترافية في زفاف ابنته

الطلاب العائدون من السودان: وزيرة الهجرة تواصلت معنا على مدار 24 ساعة

زوج عمره 102 سنة يهدي زوجته بوكيه ورد

استاكوزا بـ 50 جنيه؟.. صورة تحير جمهور السوشيال ميديا

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ