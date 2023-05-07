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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محبتش شغلى.. تامر شلتوت يكشف سبب انفصاله عن زوجته | فيديو

صدى البلد

حل الفنان والمذيع تامر شلتوت ، ضيفا على موقع صدى البلد، احتفالا بنجاحه فى مسلسل "المداح 3” والذى شارك به فى المارثون الرمضاني 2023 ، وكشف تامر شلتوت فى حوار خاص لـ صدى البلد كواليس المسلسل وعن أصعب مشاهده

وكشف تامر شلتوت عن أسباب انفصاله عن زوجته موضحا :" انفصلت عن زوجتى بسبب عدم حبها لطبيعة عملى وعدم وجودى فى المنزل لساعات طويلة بسبب طبيعة شغلى".

وأضاف تامر شلتوت :"المرأة لديها مكانة فى الوطن العربى، لا أؤيد مصطلح الفرعون الكبير والفرعون الصغير وهو مصطلح فى غير محله ووصف كوميدى وليس له علاقة بالتوعية بين الرجل والمرأة".

أبطال مسلسل المداح

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل “المداح 3 أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

ابطال مسلسل المداح حمادة هلال حنان سليمان رانيا فريد شوقي دنيا عبد العزيز خالد سرحان عبد العزيز مخيون مسلسل المداح 3 يسرا اللوزي الفنان تامر شلتوت

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