نائب رئيس البنك الدولي: ثقنا في الدولة المصرية قوية جدا.. فيديو

قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا٫ إن الاقتصاد العالمي والمصري في حاجه هامة لدور المرأة ويكون دورا فعالا.

أضاف نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا٫خلال مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027: “التواصل بين البنك الدولي ومصر من خلال وزارة التعاون الدولي تواصل هام٫ والدور الذي تقوم به وزيرة التعاون الدولي دور هام”.

وأشار نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “الثقة الموجودة من قبل البنك الدولي في الاقتصاد المصري قوية”٫ موضحا: “الاطار التشاركي بين مجموعة البنك الدولي ومصر إطار هام جدا خاصة في ظرف دقيق فيما يخص الأوضاع الاقتصادية العالمية”.