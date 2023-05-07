كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

ذكرت بعض التقارير اللبنانية وعدد من رواد رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر فيديو من حفل محمد رمضان الأخير فى أمريكا، وقيام عدد من الجمهور بالتشاجر مع بعضهما لبعض، مما أدي إلى توقف رمضان عن الغناء وطلب من الحضور التزام الهدوء.



وكشف الفيديو المتداول قيام محمد رمضان بتوجيه اللوم على الأشخاص الذين تسببوا فى المشاجرة قائلا: الحفلة دي لو باظت هيبقى شكلنا كعرب وحش، وطلب من إدارة تنظيم الحفل إطفاء الإضاءة وغلق الأبواب للسيطرة على الموقف.

وكان محمد رمضان قد احيا ثالث حفلاته الغنائية ضمن جولته بأمريكا وكانت داخل مدينة هيوستن بولاية تكساس.





حفل محمد رمضان الأخير

ومن المفترض أن يحيى محمد رمضان أخر حفلاته ضمن هذه الجولة يوم 13 من شهر مايو الحالي بولاية نيو جيرسي.





سلسلة حفلات محمد رمضان

وأحيا محمد رمضان منذ نهاية الشهر الماضي ثلاث حفلات بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر والذى وقع بها المشاجرة.



أحدث أفلام محمد رمضان

ويعرض للفنان محمد رمضان حاليًا فيلم هارلي والذى حقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي.





فيلم هارلى

وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 30 مليون و505 الف و962 جنيه، ليحتل المركز الأول وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

أبطال فيلم هارلي

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.