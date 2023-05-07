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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد صوامع الزقازيق ومطحن عرابي وصوامع غلال منيا القمح..شاهد

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح محافظ الشرقية صوامع الزقازيق المعدنية التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا بمدينة الزقازيق والمُقامة على مساحة 11 ألف و525 متر والتي تعمل بطاقة استيعابية ٣٠ ألف طن قمح ، حيث تضم ٦ خلايا سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن وذلك لمتابعة سير انتظام أعمال توريد القمح.

 

حرص المحافظ على متابعة أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسئولين بالصوامع عن مراحل توريد وتخزين القمح وآلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين.

 

أكد محافظ الشرقية على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة والبالغ عددها 58 موقع تخزيني وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة ، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الأن بلغ نحو 289703 طن و 519 كيلو قمح منذ بدء موسم توريد القمح.

 

انتقل محافظ الشرقية لمتابعه سير انتظام العمل بمطحن عرابي بمدينة الزقازيق التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا وذلك للتعرف على مراحل التشغيل المختلفة ، حيث يعمل بقدرة تعاقدية 500 طن قمح  / يوم ، لينتج 400 طن طحن/ يوم ، لإنتاج دقيق بلدي  82% .

 

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس مختار سليم مدير المطحن عن مكونات المطحن ، وتمت الإشارة إلى أن المساحة الكلية للمطحن تبلغ  8000 م2، و مساحة المباني 2384م2 ، ويضم 300 عاملاً ، كما يوجد  بالمطحن صوامع ملحقة سعتها التخزينية 8000 طن  بعدد 32 خلية.

 

كما تفقد محافظ الشرقية غرفه التحكم وسلندرات الطحن واطمأن على خطة ومراحل التشغيل المختلفة وسير العمل بمطحن عرابي، مشيدًا بجهود القائمين والعاملين بالمطحن بداية من إستقبال الأقماح  حتى إنتاج وتعبئة الدقيق إستعداداً لتوريده إلى المخابز ، مقدما الشكر للعاملين بالمطحن ولمنظومة العمل لتوفير الدقيق اللازم لجودة إنتاج رغيف الخبز.

 

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد صوامع غلال منيا القمح التابعه للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والمُقامة علي مساحة 7 ألاف متر والتي تضم 4 خلايا وتعمل بطاقه استيعابية 5 ألاف طن وذلك لمتابعة انتظام سير أعمال توريد القمح.

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شدد المحافظ على ضرورة تقديم كافه التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم المالية لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا هاماً.

شارك في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ومحمد محمد شعيره الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن شرق الدلتا وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس مختار سليم مدير عام مطحن عرابي والمهندس محمد قاعود والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق و أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

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الصوامع والشون الشون والصوامع القابضة للصوامع المزارعين بدء موسم توريد القمح محافظ الشرقية مدينة الزقازيق مزارعين

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