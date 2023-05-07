دعاء شفاء المريض.. أدعية وآيات وردت عن سيدنا النبي

دعاء شفاء المريض، هناك الكثير من الأدعية في شفاء المريض التي ندعو بها الله عز وجل بنية أن يشفينا من آلامنا وأوجاعنا أو مما أصابنا ، ومن تلك الأدعية ما تلقيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما تعرفنا عليه وعرفناه من أسلافنا ومن تلك الأدعية ما يلي :

ـ قراءة سورة الفاتحة على المريض قال الله تعالى في كتابه العزيز ، (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيَن ) .

ـ قراءة ( المعوذتين ) سورة الفلق وسورة الناس على المريض قال تعالي (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) . قال تعالي (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَٰهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ) .

ـ ومن دعاء شفاء المريض قراءة سورة الإخلاص، قال تعالي: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) .

ـ قراءة أية الكرسي قالي الله تعالي : (اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) .

ـ قراءة أواخر سورة البقرة ، قالي تعالي : (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ* لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

دعاء الشفاء

دعاء الشفاء، كلمات ندعو الله عز وجل بها، آملين الشفاء منه، ولكن دعاء الشفاء وحده ليس كافيا للدواء أو الشفاء، وكلن علينا الأخذ بالأسباب والذهاب للطبيب، والانتظام في العلاج، دعاء الشفاء كلمات نتضرع بها إلى الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع مرضانا بالشفاء العاجل.

ونقول في دعاء الشفاء اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام ، واكفه بركنك الذي لا يرام ، واحفظه بعزك الذي لا يضام ، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه ، وارحمه بقدرتك عليه ، أنت ثقته ورجاؤه .

- يا كاشف الهم ، يا مفرج الكرب ، يا مجيب دعوة المضطرين ، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل ، يا أرحم الراحمين ، اللهم اشفه ، اللهم اشفه . اللهم اشفه .

بصفاتك العليا التي لا يقدر علي وصفها أحد ، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها ، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض ، وتعافيه بحولك وقوتك .

ـ اللهم مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين ، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين ، اللهم اشفه ، اللهم اشفه ، اللهم اشفه، اللهم آمين

ـ اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، إنك على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير .

ـ اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية ، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء ، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحًا إلا داويته ، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته ، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا ، وشافنا وعافنا واعف عنا ، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين .

دعاء الشفاء لنفسي

بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ، ومن شر كل نفس أو عين حاسد ، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني ، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين .

ـ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ، اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه يا إلهي ، اسمك شفائي ، وذكرك دوائي ، وقربك رجائي ، وحبّك مؤنسي ، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخره ، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم أسألك

اللهم أن تشفيه ، لا ضر إلا ضرك ، ولا نفع إلا نفعك ، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك ، ولا معافاة إلا معافاتك ، أنت الحي القيوم .

ـ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شرِ ما خلق وذرأَ وبرأَ ومن شرِ ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شرِ ما ذرأ في الأرض ومن شرِ ما يخرج منها ومن شرِ فتن الليل والنهارِ ومن شرِ كل طارق إلا طارقا يطرق بخيرٍ يا رحمن يا رحيم.

ـ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شئ ، أن تمن علينا بالشفاء العاجل ، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته ، ولا ألما إلا سكنته ، ولا مرضا إلا شفيته ، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين .

ـ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ، اللهم يا من تعيد المريض لصحته ، وتستجيب دعاء البائس ، اشف كل مريض اللهم يا مسهل الشديد ، ويا ملين الحديد ، ويا منجز الوعيد ، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق ، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

