رئيس الوزراء: مصر وضعت أقدامها على الطريق الصحيح لتأمين مصادر متنوعة من الطاقة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر عملت خلال الأعوام الماضية علي تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجها التنموي الطموح، لافتا أن مصر استطاعات وضع اقدامها علي الطريق السليم لتامين مصادر متنوعة من الطاقة من خلال المشروعات المختلفة ومحطات الطاقة.

وأضاف مدبولي خلال موتمر اطلاق الشراكة الإستراتيجة بين مصر والبنك الدولي وعناية صياغة القطرية فى الفترة من 2023- 2027 من شفافية ومشاركة فعالة لمختلف الاطرف ذات الصلة وهو ما تتح عن بلورة الاستراتيجة حيث انها تتوافق بشكل مباشر مع الأهداف الوطنية واستراتيجية مصر 2030.

تعظيم استفادة الدول الافريقية

وأعلن مدبولي مصر استعداها التامة لتوفير أوجه الدعم الفني و المؤسسي للدول الافريقية الشقيقة في اطار التعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية وذلك بغرض تعظيم استفادة الدول الافريقية من إمكانيات البنك والميزة النسبية لكافة المؤسسات التابع لها .

كما أكد دعم مصر لمختلف الجهود المبذولة لتطوير عمل موسسات التمويل الدولية بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.