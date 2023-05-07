هيثم عبد العظيم نائبا لمدير مستشفى عين شمس التخصصى

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين الدكتور هيثم عبد العظيم محمد عبد الرحمن الأستاذ بكلية الطب بالجامعة للعمل نائباً لمدير مستشفى عين شمس التخصصى للشئون المالية والإدارية اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٣ولمدة عامين.

كما أصدر الدكتور المتيني قراراً بتعيين الدكتور هشام أنور عبد الرحيم محمد الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس للعمل مدير مستشفى عين شمس التخصصي اعتباراً من ۲۰۲٣/٥/٣ ولمدة عامين .

وفى سياق آخر ينظم قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام ٢٠٢٣ ، تحت رعاية ‏الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور أشرف الأبيض رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس، والدكتور وليد عبد الغني سكرتير عام المؤتمر وذلك خلال الفترة من ٢٤ - ٢٦ مايو.

ويشهد المؤتمر هذا العام العديد من الفعاليات والمحاضرات المتنوعة التي تشمل جميع التخصصات الدقيقة لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كما يشهد المؤتمر حضور أكبر تجمُّع دولي لجرّاحي المخ والأعصاب من مختلف أنحاء العالم، حيث يضم أكثر من ثلاثين محاضر أجنبي من أكبر الجامعات العالمية، هذا بجانب المشاركة الفعّالة من أساتذة جراحة المخ والأعصاب من الجامعات المصرية المختلفة، وبالإضافة إلي جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس.