عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس زراعة النواب: يجب تعديل قانون تقنين وضع اليد

النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون تقنين وضع اليد، قائلا: "يجب تعديل القانون، هناك مواطنين قاعدين على أرض وغير مستقرين، في القرى ناس قاعدة من 70 سنة في البيوت، يجب التقنين لهم".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ووجه الشكر لمقدمي مشروعات القوانين، قائلا: لأنهم شعروا بالمشكلة، ويجب حلها وتمليك هؤلاء المواطنين وفقا للظروف التي تناسب حياتهم وظروفهم، فقد يكون المواطن بلغ سن المعاش أو فيه شاب في مقتبل حياته.

توفير موارد غير مستغلة

وشدد على ضرورة إصدار قانون قابل للتطبيق، ويراعي مصلحة المواطن واستقراره، وفي نفس الوقت يراعي مصلحة الدولة وتوفير موارد غير مستغلة.

واتفق معه النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مطالبا بضرورة تعديل القانون رقم 144 لسنة 2017، لتخفيف الأعباء والمعاناة عن المواطنين البسطاء الذين يقطنون في مساكن منذ سنوات طويلة وعاشوا فيها ومنهم من مات ويعيش عليها أولاده وأسرته.

وتابع: يجب إنهاء هذه المشكلة حرصا على استقرار أوضاع المواطنين، والعمل على فتح مدة جديدة لتلقي الطلبات مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم المغالاة في الأسعار.

وقال الحسيني، مقدم مشروع القانون: عقدنا 33 اجتماعا استغرقت 120 ساعة، وصدر تقرير من اللجنة وموقع عليه من 4 رؤساء لجان، لم يحدث شئ منذ ثلاثة سنوات على إصدار تقرير اللجنة، رغم كل هذه الجهود التي بذلتها اللجنة.

احمد السجيني الإدارة المحلية اعضاء المجلس البعد الاجتماعى اجتماع لجنة الادارة المحلية أبو العلا محمد أبو العلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من موسكو بعد تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس حول العالم

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

كلوب يكشف وظيفة محمد صلاح بعد الاعتزال

ترشيحاتنا

تركيا.. تحذير من وقوع زلزال كبير وتسونامي في اسطنبول

تهديدات وسرقة| والد زوجة حسن شاكوش يستغيث على الهواء ويكشف تفاصيل مدوية

خطة أمريكا لإنهاء زحمة المواصلات تنفذ.. رسوم دخول السيارات لمناطق الذروة يبدأ في 2024| القصة كاملة

الأكل والشرب .. 6 حيل تساعد على علاج الدوخة

حسام سندي وضهري.. صور أثارت ضجة لـ شيرين مع زوجها

للطلبة العائدين من السودان| التعليم تكشف مصيرهم وكيفية التقديم بالجامعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يفأجا بـ حفرة كبيرة بالأرض في بريطانيا..هل ابتلعت سيارته؟

بدون مكياج.. إسعاد يونس في أحدث ظهور

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

فيديو

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ