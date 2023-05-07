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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زمن الغناء الجميل راح.. أبرز تصريحات جورج وسوف على قناة mbc العراق

جورج وسوف
جورج وسوف

تصدر الفنان جورج وسوف، تريند محرك البحث الشهير جوجل بعد ظهوره في لقاء خاص على  قناة mbc العراق، وادلائه ببعض التصريحات التي حازت على اهتمام جمهوره.

ونرصد أبرز تصريحات جورج وسوف، خلال لقائه على mbc العراق:

جورج وسوف ومعجب:

وقال جورج وسوف خلال لقائه: اللي ضايقني لما معجب ليا شافني في مرة ورمى نفسه من فوق لتحت، وقع واتكسر وأخدوه وهو مكسور كانوا هيضربوه بس قولتلهم خلاص سيبوه ورجعوه لمكانه، وقولت للجمهور بكرة هتدفعوا التمن لو عملتوا زيه.


كما تحدث جورج وسوف عن موقف آخر حدث معه، قائلًا: كنت في مطار الأردن وقابلت ضابط في الجوازات قالي أنا مش بحبك، قولتله ماشي بس هييجي يوم وتحبني، وبعد 7 سنين وصلت الأردن وقابلني وقالي أنا نفس الشخص اللي قولتلك مش بحبك بس دلوقتي أنا بحبك من قلبي وبموت فيك زي ما قولتلي إني هحبك وفرحت من قلبي بالموقف ده.

جورج وسوف والموسيقى:

من ناحية أخرى، تحدث جورج وسوف، عن موقفه من موسيقى الجيل الحالي، التي وصفها بأنها تفتقر لـ صناعة اللحن، قائلا: الأيام كلها تبدلت والزمن الجميل للفن والغناء راح، وفي شباب بتغني بتكنيك يخوف وتنفيذ الموسيقى بتاعتهم خطير وأجمل من الأول، بس صناعة اللحن صفر عندهم، كل الألحان بقت زي بعض، لأن صناع الألحان كلهم ماتوا واللي باقي منهم نفسيتهم تعبت من اللي بيسمعوه.

جورج وسوف وابنائه:

في سياق آخر، أكد جورج وسوف أنه قدم كل شيء في حياته وسعد بما قدمه ولديه أبناء وقام بتربيتهم تربية صالحة موضحًا: أنا عملت كل حاجة في حياتي، اتبسطت، عندي ولادي وربيتهم تربية صالحة والحمد لله اسمي بالمجتمع كله نضيف، وحياتي كانت صعبة جدا وفيها المر والحلو، وبحب لما أمر بمشكلة أستمتع بصعوبتها، وأي شخص يحاول يستفزني أو يعملي إحباط بقوله مستحيل وأنت الخسران.


حفل جورج وسوف :

يستعد المطرب جورج وسوف لإحياء حفل غنائى يوم 18 من شهر مايو الحالي داخل أحد الفنادق الكبرى بقطر.

وبدأ جورج الترويج للحفل الذى من المفترض أن يشاركه الغناء فيه المطرب ملحم زين، من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقام بطرح البوستر الدعائى للحفل.

ومن المفترض أن يسافر جورج وسوف إلى قطر منتصف الشهر الحالي ليقوم بعمل عدة بروفات مع فرقته الخاصة قبل موعد الحفل الرسمي ووضع قائمة بالأغاني التى يقدمها أمام الجمهور.

جورج وسوف mbc العراق

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