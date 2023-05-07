التمثيل العمالي بالأردن ينجح في تحصيل مستحقات 73 عاملا غادروا عمان نهائيا

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان في تحويل القائمة الـ 124 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 73 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.



جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه حسن شحاتة وزير القوى العاملة من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.



وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات.

وأشار إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي أسماء المستحقين:

IMG-20230507-WA0101

IMG-20230507-WA0098

IMG-20230507-WA0100