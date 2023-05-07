جامعة الدول العربية: الوضع في السودان غير مستقر وبحث سبل التهدئة مستمر

قال السفير جمال رشدي، المتحدث بإسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن هناك ترحيب كبير من الجميع بشأن عودة سوريا لجامعة الدول العربية مرة أخرى ، مشيراً إلى أن هذه العودة من شأنها فهي جزء اكبر لعملية أكبر وهي عملية مسار سياسي لمعالجة الأزمة السورية حتي يكون هناك حل عربي لهذه المشكلة.

وأضاف "جمال رشدي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه يتم خرق الهدنة في السودان والسلاح هو الذي يتحدث حتي هذه اللحظة، موضحاً أن الجامعة العربية أقامت اجتماع بخصوص هذه الأزمة في اليوم الثاني من اندلاع الاشتباكات بين الأطراف في السودان.

وتابع السفير جمال رشدي، أن الأزمة السودانية خطيرة جدا والأولوية بها هي وقف إطلاق النار لتهدئة الوضع ويتم نهج مسار تفاوضي سياسي لحل هذه الأزمة.