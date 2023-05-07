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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتدفع حتدفع |رساله غاضبة من نجم الزمالك لـ كهربا

صدى البلد

وجه طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق رساله محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب عقب تصريحاته بشأن عدم توافر مبلغ الغرامة الموقعه عليه لصالح الزمالك 

 

واكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن كهربا لا يمتلك اي حل سوي دفع مبلغ الغرامة للزمالك خوفا من قرار المحكمه الرياضية الدوليه بتجديد الإيقاف لمدة تصل لعام ونصف 

 

وأضاف طارق السيد قائلا: “ متقولش مش معايا غير ٢ جنيه علشان حتدفع حتدفع ” مشددا أن كهربا حاليا يحاول تجميع مبلغ الغرامه 

 

واضاف طارق السيد أن بعض نجوم الاهلي دعوا لمساعدة كهربا في استكمال قسمة الغرامة سريعا خلال الفترة الحالية 

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