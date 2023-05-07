محسن رمضان: تعاهدنا على الفوز أمام الزمالك

حرص محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي علي تهنئة جماهير الفريق بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 27-24، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة.

وقال محسن رمضان: «أهنئ جماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي على التتويج بلقب السوبر الإفريقي والفوز بثالث ألقاب هذا الموسم».

وتابع محسن رمضان: «كنا في كامل تركيزنا أمام الزمالك، وتعاهدنا منذ بداية الموسم على الفوز بكل البطولات».

واختتم محسن رمضان: «سنحتفل اليوم بالتتويج بالسوبر الإفريقي والتأهل لكأس العالم للأندية (سوبر جلوب)، وبداية من الغد سنبدأ التحضير سريعًا لكأس الكؤوس الإفريقية».

وحسم فريق الأهلي لكرة اليد تأهله إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» عقب التتويج بالسوبر الإفريقي بالفوز على الزمالك بنتيجة 27-24 في المباراة النهائية.

