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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منذ 11 يوما..محمد خرج للصيد فمات غريقا واستعانت أسرته بالدجالين والغواصين

الشاب محمد عادل
الشاب محمد عادل

11 يوما والجثمان ما زال مختفيا داخل ترعة الخطاطبة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، الشاب محمد عادل صاحب ال 28 عاما خرج للصيد فسقط في المياه غريقا واختفي جثمانه وسط محاولات للبحث عنه دون جدوى.

بحث مستمر في مياه الخطاطبة ولكن دون فائدة حيث تتنتظر أسرته علي شط المياه تبحث عن نجلها من أجل دفنه في مقابر أسرتهم ولكن دون نتيجة.

استعانت الاسرة بغواصين للبحث وقام الأهالي بجمع نحو 10 آلاف جنيه من أجل قدوم أحد الغواصين المتخصيين في البحث عن الجثامين الغارقة، ولكن كانت النتيجة انتهاء البحث دون العثور علي الجثمان.

بنية قضاء الحاجة.. أهالي السادات يصلون أمام هويس الخطاطبة لظهور جثمان شاب

غرق من 5 أيام.."محمد" اختفى جثمانه في هويس الخطاطبة وأسرته تنتظر خروجه

لم تكتفي الأسرة بذلك بل قامت بالاستعانة بالدجالين كما أشار عليهم البعض من أجل تحديد مكان الجثمان ولكن أيضا " كذب المنجمون ولو صدقوا ", بل أخبرهم أحد الدجالين بأن " جنية البحر مسكته ومش هتسيبه".

لجأ الأهالي الي التضرع الي الله حيث قدم العشرات من أبناء قرية الخطاطبة من أجل الصلاة علي شط مياه الترعة وقام الأهالي بالدعاء وصلاة قضاء الحاجه بنية ظهور الجثمان وسط دعوات كثيرة ولكن ما زال الجثمان حائرا.

ناشدت الأسرة كافة الجهات للبحث عن نجلها حيث تقوم قوات الإنقاذ النهري بالبحث يوميا عن الجثمان داخل مياه ترعة الخطاطبة ولكن دون نتيجة.

11 يوما والجثمان مختفي والأسرة تتنظر ظهوره لاستخراجه ودفنه وسط دعوات من الجميع بظهور الجثمان.

يذكر أن الشاب محمد عادل 28 سنة سائق توك توك خرج للصيد مع شقيقه علي شط مياه هويس الخطاطبة إلا أنه سقط في المياه ولم يتمكن شقيقه من انقاذه وجرفته المياه لعدم اجادته السباحة.

أهالى السادات الشاب محمد عادل المنوفية سائق توك توك صلاة قضاء الحاجة قرية الخطاطبة محافظة المنوفية

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