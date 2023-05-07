الموسيقار أمير عبد الحميد: عفوية شيرين جعلت الجمهور يتدخل في حياتها الشخصية

أكد الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد، أن شيرين هي المسئولة عن حماية نفسها وإضرارها فنيا، قائلا: "شيرين زي ما هي عليها واجبات الجمهور والسوشيال ميديا عليه واجبات أيضا، والفنان شخص طبيعي وأنا مع أن الفنان عليه التدقيق في تصريحاته على وسائل التواصل".

وأضاف الموسيقار أمير عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن عفوية شيرين هي التي جذبت الجمهور لها وهي تغني ولكن عفويتها أصبحت مطلقة ووصلت لحد أن الناس تتدخل وتتكلم في حياتها الشخصية.

واستكمل: "شيرين عبد الوهاب قيمة غنائية كبيرة وصوتها فيه نور، وهي مطربة من طراز عظيم وفخر لنا في مصر، ومش عارف مين يتصيد لها ونسمع فنها وخامة صوتها نادرة".