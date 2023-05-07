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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يتهم المعارضة التركية بتأييد مجتمع المثليين وسط حشد انتخابي

اردوغان
اردوغان

 اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارضة بأنها 'مؤيدة للمثليين' في تجمع حاشد في اسطنبول يوم الأحد ، حيث صعد لهجته ضد خصومه قبل أسبوع من الانتخابات المتوقعة.

في مكان آخر ، ألقى المتظاهرون الحجارة على رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو ، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي ، خلال تجمع انتخابي في مدينة أرضروم الشرقية ، معقل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.

وزعم إمام أوغلو في وقت لاحق أن تسعة أشخاص أصيبوا في الحدث.

من المقرر أن تجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 مايو ، وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان يواجه أكبر تحد انتخابي له خلال عقدين من حكمه.

في تجمعه الحاشد في اسطنبول ، كان الرئيس مناشداً لقاعدة ناخبيه المسلمين المحافظين.

وقال للحشد: 'حزب العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى في تحالفنا لن تكون أبدًا مؤيدة للمثليين ، لأن الأسرة مقدسة بالنسبة لنا. وسوف ندفن هؤلاء المؤيدين للمثليين في صناديق الاقتراع'.

شدد أردوغان لهجته ضد مجتمع المثليين في السنوات الأخيرة ، وكثيرًا ما وصف الأعضاء بأنهم 'منحرفون'.

ويوم الأحد هاجم أيضا منافسه الرئيسي في الانتخابات كمال كيليجدار أوغلو الذي يرأس تحالف المعارضة الرئيسي.

وقال اردوغان ايضا 'شعبي لن يسمح للسكارى والمشربين بالصعود الى المنصة.' قال: 'سيد كمال ، يمكنك أن تشرب منه براميلاً ، لا شيء يمكن أن يشفيك'.

وقال أردوغان 'إن أمتي ستتخذ الرد اللازم في 14 مايو (أيار) المقبل ، ولن نسمح لكيليتشدار أوغلو ، المتعاون مع الإرهابيين ، بتقسيم وطننا'.

كما اتهم أردوغان كيليجدار أوغلو بالحصول على دعم من حزب العمال الكردستاني المحظور ، الذي يخوض تمردا منذ الثمانينيات قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص. وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

وكانت المعارضة قد نددت في السابق بمزاعم أردوغان بربطها بالإرهابيين ووصفتها بأنها خطاب انتخابية خطير ومثير للانقسام.

في الحدث الذي أقيم في أرضروم ، كان عمدة إسطنبول إمام أوغلو ، الذي سيصبح نائبًا للرئيس إذا فاز كيليتشدار أوغلو في الانتخابات ، يخاطب أنصاره من أعلى حافلة في الهواء الطلق عندما قام بعض أعضاء الحشد بإلقاء الحجارة عليه وعلى أنصاره وسط الحشد ، وأظهرت لقطات فيديو.

قطع إمام أوغلو خطابه وغادر المكان في الحافلة.

وقال إمام أوغلو لمؤيديه 'إننا نغادر حفاظًا على سلامتك' ، مضيفًا أنه سيقدم شكوى جنائية ضد حاكم أرضروم ورئيس الشرطة لسماحه بأعمال العنف.

وأظهرت اللقطات إصابة شخص واحد على الأقل في وجهه.

وقال في وقت لاحق في تغريدة 'حاكم أرضروم اتصل بي وأخبرني أن سبعة أشخاص أصيبوا. تحدثت مع تسعة مصابين في هذا الوقت'.

في انتخابات 2018 الرئاسية ، حصل أردوغان على 72٪ من الأصوات في أرضروم.

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