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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عربات حنطور بقيادة أطفال بالاقصر

صدى البلد

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بمنطقة ميدان أبو الحجاج وعدد من شوراع وسط مدينة الأقصر. 
 

وأسفرت الحملة عن ضبط المخالفات منها مصادرة  (٢) عربة حنطور قيادة أطفال حديث سن و تحرير (٦) محاضر نظافة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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شارك في الحملة حجاج نبوي نائب رئيس منطقة وسط، وأسامه محمد توفيق مدير إدارة النقل البطيء، حيث تم التنبيه على سائقي عربات الحنطور المخالفين على ضرورة الالتزام بالقانون وسرعة التوجه إلى مقر مجلس مدينة الأقصر للسير في إجراءات التراخيص لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

 

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق و الميادين والشوارع الرئيسية، والقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع. 

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