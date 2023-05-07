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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يفوز على تروا بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

صدى البلد

فاز فريق باريس سان جيرمان، على نظيره تروا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من بطولة الدوري الفرنسي.

سجل كيليان مبابي الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 8، ثم أضاف فيتور فيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقلص شافاليرين الفارق لفريق تروا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة ٨٣.

وسجل فابيان رويز الهدف الثالث لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة ٨٦.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمي: دوناروما. 

خط الدفاع: راموس، ماركينيوس ودانيلو. 

خط الوسط: فيراتي، بيرنات، فابيان وفيتينيا. 

خط الهجوم: إيمري، مبابي وإيكتيكي. 

ويهذه النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، بينما يأتي فريق تروا في المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة.

باريس سان جيرمان تروا الدوري الفرنسي مبابي ترتيب الدوري الفرنسي

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