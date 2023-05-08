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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة حول تقنية الـvar في كأس السوبر.. نائب رئيس لجنة الحكام يكشفها

صدى البلد

أكد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تقنية الفيديو كانت تعمل بشكل جيد طوال الـ120 دقيقة في لقاء السوبر بين الأهلي وبيراميدز.

وقال إنه كان موجودًا في الملعب ومراقبا أيضا للمواجهة، مشيدًا بالحكم محمود البنا الذي يعتبر من أفضل الحكام في مصر.

وأضاف فاروق في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "تواصل معي مسئولين من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وأعربوا عن غضبهم الشديد إزاء تلك الأنباء التي تناثرت بعد اللقاء، وهذه الأقاويل غريبة وغير مسموح بها مطلقًا، الفار كان يعمل بشكل جيد، وكان موجود طاقم إماراتي دولي ومن أفضل الحكام في آسيا، وسيتواجدون في بطولة كأس العالم للشباب فى إندونيسيا مع محمد معروف".

وأضاف: "الحكام الإماراتيين الذين تواجدوا في غرفة الفار من أفضل الحكام الموجودين، والشركة المسئولة عن الـvar في الإمارات ستصدر بيانا رسميًا بشأن هذه الشائعات التي انتشرت عقب لقاء السوبر".

وزاد: "أوجه الشكر لشعب الإمارات، والحفاوة التي تم استقبال بها المصريين هناك، كنا في الاجتماع الفني قبل اللقاء وكانت هناك حالة حفاوة وسعادة بتواجد المصريين في أبوظبي وإقامة السوبر عندهم، ولا يصح أن نطلق الشائعات بعدم عمل تقنية الفار في المباراة، ولو كان تعطل كنا سنقوم بإعلان ذلك على الفور".

وأكد: "لا يوجد قانون يُلزم الفار بالتدخل في المباراة إلا في حالة وجود أمور تستدعي ذلك، وكان هناك تواصل بين الطاقم الإماراتي في غرفة تقنية الفيديو ومحمود البنا في أرض الملعب".

وواصل: "لا يجوز مطلقًا التدخل من جانب أي لجنة في قرارات الحكام التي تم اتخاذها خلال المباريات، وأؤكد تمامًا أنه من المستحيل التدخل في أي قرارات فنية صدرت من جانب الحكم في المستطيل الأخضر، وأي اشتباك داخل الملعب الحكم فقط هو صاحب القرار في الأمر تمامًا".

وأتم: "أشكر الاتحاد المصري وفيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام، على التمسك بوجود حكام مصريين، وبيريرا لديه فكر عالٍ ويستمع لطاقم العمل معه تمامًا، والجميع يثق في قدراته، وأطالب بتركه يعمل بهدوء من أجل نجاح منظومة التحكيم. ومواجهة الأهلي والزمالك المقبلة نتمنى أن يستمر التحكيم المصري في إدارتها، وبعدما وثقنا في حكامنا أصبحوا يتواجدوا في كل المواجهات المهمة في إفريقيا".

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