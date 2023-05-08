تجديد حبس شخصين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم ، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الفك".

وكانت، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الفك" ، وإعترفوا بإرتكابهما عدد (15) واقعة سرقة وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية " لهما معلومات جنائية وكذا الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة .