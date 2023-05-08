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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملايين.. أردوغان يظهر وسط حشد ضخم قبل أيام من انتخابات الرئاسة| صور

حشد انتخابي لاردوغان
حشد انتخابي لاردوغان

ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، وسط حشد ضخم من مؤيديه في المدينة الأهم بتركيا اسطنبول.

وقدرت الهيئات الحكومية الحضور بأكثر من مليون ونصف المليون شخص، وذلك لدعم أردوغان قبل الانتخابات المقرر لها منتصف الشهر الجاري، أمام منافسه زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو.

و اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارضة بأنها 'مؤيدة للمثليين' في تجمع حاشد في اسطنبول، حيث صعد لهجته ضد خصومه قبل أسبوع من الانتخابات المتوقعة.

وقال للحشد: "حزب العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى في تحالفنا لن تكون أبدًا مؤيدة للمثليين، لأن الأسرة مقدسة بالنسبة لنا. وسوف ندفن هؤلاء المؤيدين للمثليين في صناديق الاقتراع".

شدد أردوغان لهجته ضد مجتمع المثليين في السنوات الأخيرة، وكثيرًا ما وصف الأعضاء بأنهم 'منحرفون'.

ويوم الأحد هاجم أيضا منافسه الرئيسي في الانتخابات كمال كليتشدار أوغلو الذي يرأس تحالف المعارضة الرئيسي.

وقال أردوغان: "شعبي لن يسمح للسكارى والمشربين بالصعود الى المنصة، سيد كمال، يمكنك أن تشرب منه براميلاً، لا شيء يمكن أن يشفيك". 

المعارضة التركية انتخابات الرئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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