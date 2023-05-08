موبايل من سامسونج تفوق على الفلاج شيب وسعره أرخص 

حاز هاتف Samsung Galaxy A54 من شركة سامسونج على إعجاب الكثير من محللي الهواتف الذكية لكونه يجمع بين إمكانات قياسية مع سعر مناسب مما يجعله يتحدى هواتف الفلاج شيب الرائدة التي تتسم بأسعارها المرتفعة للغاية.

وبحسب موقع Tom's Guide فإن هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 يضم معالجا قويا مع عمر بطارية مناسب وشاشة ساطعة إلى جانب الكاميرا الرئيسية المحسّنة والتي تقدم أداء مميزا أثناء الإضاءة المنخفضة، كما يعد موفرا للغاية في فئة الهواتف الأقل من 500 دولار.

ويتوفر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 في السوق المصري بسعر حوالي 15 ألف و 888 جنيه وذلك لنسخة 128/8 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54

وجاء هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 مع معالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1.