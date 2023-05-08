أثارت عاصفة.. حكاية قبلة رفضتها هند رستم من أحمد مظهر في الحب الأخير

أثارت قبلة الفنان أحمد مظهر الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، للفنانة هند رستم في فيلم الحب الأخير، عاصفة وربط الناس بين أحمد مظهر وبين هند بسبب نجاح هذه القبلة، رغم رفض هند رستم القبلة في البداية.

هند رستم: قبلة أحمد مظهر زادت حبتين

وكشفت هند رستم في مذكراتها المنشورة بعنوان "ذكرياتي" للكاتب أيمن الحكيم، عند دار كرمة: "أحمد مظهر لم يكن يعجبني كممثل، كنت أشعر أنه عسكري أو ضابط، وكان يليق كثيرًا في أدوار البرنس والباشا، ولم أكن أحب العمل مع المخرج نيازي مصطفى، لأنه لم يكن يعطي الفرصة للممثل لكي يقدم أفضل ما لديه، فلو أخطأ الممثل في مشهد يعيد التصوير من بداية الخطأ، ولا يُفضل الإعادة، مع أن في الإعادة إفادة وتجويدًا".



وكانت الفنانة هند رستم قد رفضت أثناء مشاركتها مع الفنان أحمد مظهر في فيلم "الحب الأخير" 1959، قبلة سينمائية في أحد المشاهد، حيث قالت:" بأن مشاهد القبلات تخدم الشهرة فقط، وأنا لا أرفض أي قبلات تطلب على الشاشة، فالقبلة السينمائية عمل فني، وكانت القبلة الوحيدة التي رفضتها هي قبلة الفنان أحمد مظهر، واعترضت عليها بعد أن اقتنعت أن مخرج الفيلم محمد كامل حسن المحامي، قد تكلّف بزيادة في تجسيد المشهد وزودها حبتين".

أحمد مظهر: قبلتي لهند رستم كانت مهمة وضرورية

فيما قال الفنان أحمد مظهر في حوار له مع مجلة الكواكب: "قبلتي لهند رستم في فيلم الحب الأخير، كانت مهمة وضرورية وأتقن المخرج في إبرازها بصورة مثيرة، وصدقني فأنه مهما كانت قوة الحب فلا يمكن أن تكون القبلة السينمائية حقيقية، فقبلة الحب المتبادلة بين حبيبين لا يمكن أن تصل بهما إلى درجة النشوة ما لم يهيئ لهما جوًا معينًا ألا وهو السرية والخلوة والبعد عن العيون وهذا لا يتوفر للقبلة السينمائية".

أحمد مظهر فارس السينما

أحمد مظهر، لقب بفارس السينما المصرية، تخرج من الكلية الحربية عام 1938 مع الرئيسين أنور السادات وجمال عبدالناصر، ثم بعدها ألحق على سلاح المشاة ثم انتقل لينضم لسلاح الفرسان وتدرج إلى أن تولى قيادة مدرسة الفروسية، وشارك في حرب فلسطين عام 1948 ثم تفرغ للتمثيل فأبدع وترك تراثاً كبيراً من فن الزمن الجميل.

لعل أبرز أدواره على الإطلاق هو دور صلاح الدين الأيوبي الذي مثله في فيلم الناصر صلاح الدين، وبرع أحمد مظهر في جميع الأدوار التي أسندت إليه من كوميدية مثل فيلم الجريمة الضاحكة ولصوص لكن ظرفاء وكذلك فيلم الأيدي الناعمة حيث لعب دور الأمير العاطل باقتدار يدل على انتمائه لطبقة أرستقراطية وكذلك فيلم رد قلبي في البدايات حيث لعب أيضاً دور أمير.