علشانك لـ نانسي عجرم تحقق مليار مشاهدة على تيك توك

حققت أغنية “علشانك” لـ نانسي عجرم، نجاح كبير جدًا حيث كسرت حاجز الـ مليار مشاهدة عبر موقع “التيك توك”.
أغنية “حبك سفاح” كلمات: شادي نور، وألحان: بلال سرور، وتوزيع: هاني يعقوب.
يذكر أن حضرت النجمة نانسي عجرم حفل دار المجوهرات الشهيرة Tiffany & CO، وذلك بعد أن تم اختيارها لتكون الوجه الدعائي لهم في الشرق الأوسط.
واختارت نانسي عجرم الظهور بفستان طويل كت باللون الأسود بسيط وبتصميم مميزة من منطقة البطن .
وكان فستان نانسي عجرم من تصميم دار Karoline Lang، ، ووصل سعره إلى 1080 دولار، أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري.
وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا عبر أكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.