السوشيال ميديا.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك.. وأكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنه بهذه الطريقة

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أول تعليق من ميدو على تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي لليد

هنأ الإعلامي أحمد حسام ميدو، فريق الأهلي لكرة اليد، بعد تتويجه مساء أمس الأحد بكأس السوبر الإفريقي، عقب الفوز على فريق الزمالك.

وكتب ميدو عبر “تويتر”: “مبروك ل #الاهلي موسم رائع لأبطاله في #كرة_اليد #السوبر_الافريقي”.

عقب تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي لليد.. الجماهير يحتفلون بتدشين هاشتاج ملوك الصالات

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ملوك الصالات”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب تتويج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي لليد.

وتصدر هاشتاج “ملوك الصالات”، قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”.

نيللي وشريهان.. إيمي سمير غانم تسترجع الذكريات برفقة شقيقتها دنيا

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورًا من كواليس مسلسل “نيللي وشريهان”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت إيمي سمير غانم برفقه شقيقتها دنيا سمير غانم، ووالدهما الراحل الفنان سمير غانم، وعلقت إيمي علي الصور كاتبة: “ذكريات”.

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور، علي عقوبات الزمالك عقب الانسحاب من كأس السوبر المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الغندور: “بعد سرعة عقوبة الزمالك مجرد سؤال ازاي بطولة رسمية اسمها كأس الرابطة ينسحب منها الأهلي بعد إجراء القرعة وعادي مافيش أي عقوبة هو مافيش لوائح في البطولات الرسمية التي تنظمها رابطة الأندية”.

بتوقيع من ميسي.. أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنه بهذه الطريقة

احتفل الفنان أكرم حسني بعيد ميلاد ابنه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر أكرم حسني صورة مع ابنه، برفقة هدية من توقيع اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي، وعلق أكرم حسني علي الصورة كاتبًا: “عيد ميلاد سعيد سينو”.