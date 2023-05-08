صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وفاركو .. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط فاركو، في الموسم الجديد، في صفقة تبادلية.

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وفاركو

وتابع هشام خلال برنامجه: "الزمالك عرض على فاركو رحيل عبدالله جمعة في صفقة تبادلية مع ضم محمود حمادة في الانتقالات الصيفية المقبلة".

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة فريق بروكسي في دور ال32 من كأس مصر.

وخاض لاعبو الزمالك تدريباتهم الجماعية مساء أمس الأحد، استعدادا لمواجهة بروكسي الثلاثاء المقبل في دور ال32 لبطولة كأس مصر.

وشهد المران جلسة خاصة بين المدرب الكولومبي للفريق الأبيض، خوان كارلوس أوسوريو، واللاعبين الذين طالبهم بمواصلة العمل بكل قوة وتركيز.