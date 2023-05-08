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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن يحتفلون بحفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان .. شاهد

أحمد حلمى وأحمد رزق
أحمد حلمى وأحمد رزق ولقاء سويدان

احتفل المنتج هشام سليمان بحفل زفاف نجله السبت الماضى وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن ، منهم:  نيللي كريم، روجينا، ياسر جلال، ماجد المصري، أحمد زاهر وزوجته وابنتيه ليلى وملك، مصمم الأزياء هاني البحيري، محمد ثروت، محمد لطفي، بوسي شلبي، لقاء سويدان، شريف منير وزوجته، أحمد فهمي، هنا الزاهد، وغيرهم.

نيللى كريم وبوسى شلبى 

https://www.tiktok.com/@shady_dyab/video/7230464907597155590?_r=1&_t=8c8Kq28zizu&social_sharing=v4

كانت الفنانة نيللي كريم، قد كشفت عن كواليس وتفاصيل  دورها في مسلسل “ عملة نادرة “ في شخصية نادرة ، قائلة:” أبرز التحديات التي واجهتها في بداية قبولها للعمل اللهجة الصعيدي وصعوبتها ”.

وقالت نيللي كريم في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة  ”المذاع على قناة “ أون”، :" صارحت المخرج ماندو العدل بخوفي وقلت له بلاش صعيدي لكنه طمأنني وتحملني حتى أتقنت الدور واللهجة".

أحمد حلمى وأحمد رزق ورزان مغربى 

https://www.tiktok.com/@shady_dyab/video/7230465441536232709?_r=1&_t=8c8KqZs8Cfe&social_sharing=v4

https://www.tiktok.com/@shady_dyab/video/7230585876714114310?_r=1&_t=8c8Ki2ZdgRR&social_sharing=v4

وأضافت نيللي كريم :"  ماندو من المخرجين اللي عندهم صبر كبير وساعدني على تخطي صعوبة اللهجة  ومع الوقت ومع التصوير في الشهر الثالث، عرفنا نتكلم صعيدي لكن في البداية كانت صعبة وكنت معتمدة على المصحح عبد النبي وكان بيطمني ماندو ويقول لي سيبك من الكلام الأهم الروح".

أحمد حلمى وأحمد رزق ولقاء سويدان 

وأوضحت أنها في النهاية شعرت بارتباطها باللهجة الصعيدية قائلة :" مع مرور الوقت  حبيت اللهجة الصعيدية".

ولفتت إلى أنها أحبت شخصية نادرة كونها مليئة بالأحداث والمشاعر المختلفة المرتبطة طول الوقت بالشموخ والاعتزاز بالنفس".

أبطال مسلسل "عملة نادرة" 


مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

حفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان
حفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان
حفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان
حفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان
حفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان
حفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان
حفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان
حفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان
حفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان
حفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان
حفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان
حفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان
رزان مغربى هاني البحيري بوسي شلبي الفنانة نيللي كريم المنتج هشام سليمان احمد زاهر وزوجتة

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