اتحاد المحامين العرب: استئناف مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية يعزز الوحدة

أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أن قرار عودة نشاط سوريا ومشاركتها في اجتماعات جامعة الدول العربية بشكل كامل، يعزز وحدة العرب، وقوتهم وقدرتهم على مجابهة التحديات التي يشهدها العالم.

وقال الأمين العام المكاوي بنعيسى - في بيان اليوم /الاثنين/ - إن اتحاد المحامين العرب طالب، خلال اجتماعات مكتبه الدائم، بضرورة عودة سوريا التي غابت عن البيت العربي منذ 2011 وبضرورة وحدة الصف العربي من المحيط إلى الخليج.

وأشاد الأمين العام بكافة الجهود العربية التي بذلت لعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي والحرص على الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية ورفع المعاناة عن شعبها.

وأكد أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تثمن دور جامعة الدول العربية في الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية على سوريا وشعبها ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم وخصوصاً عبء اللجوء وخطر الإرهاب.

وأعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عن أمله في أن تنجح قمة جدة المقبلة في معالجة الأزمات وطي الخلافات القائمة بين بعض الدول العربية؛ وذلك من أجل جمع الشمل العربي نحو تحقيق وحدة عربية شاملة ومتكاملة.

واختتم بيانه قائلًا "إن الأمانة العامة لاتحاد المحامين تهنئ الجمهورية العربية السورية قيادة وشعبًا على عودة مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية لتلعب دورها الطلائعي إلى جانب أشقائها العرب نحو جمع الشمل العربي وتحقيق الوحدة العربية التي هي أمل كل العرب لبناء مجتمع عربي موحد ينعم بالأمن والرخاء والتقدم والازدهار".