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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم مطروح: لا شكاوى للطلاب من امتحانات اليوم الثالث

تعليم مطروح يتابع
تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال  جولة  تفقدية مسار امتحانات النقل للمراحل التعليمية الثلاث في يومها الثالث بمدارس إدارة مطروح التعليمية والاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية.

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وتابع وكيل تعليم مطروح سير الامتحانات وسط أجواء  هادئة وآمنة خلال تواجده باللجان الامتحانية متأكداً من الطباعة الجيدة للورقة ووضوح أسئلة الامتحان واضحة وخلوها من  الغموض وفي مستوي الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

واطمأن مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية على انتظام العملية الامتحانية لصفوف النقل مع التزام كافة المشاركين فى الإمتحانات  بالتعليمات والضوابط المنظمة مشيرا أنه لم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الادارات التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل  لجان الامتحان  وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

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