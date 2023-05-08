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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في 15 يوما.. خطوات إنشاء مزرعة إنتاج حيواني

صدى البلد

يعد إنشاء مزرعة مواشي من أكثر المشروعات رواجا بالقري المصرية خاصة للمربين، وتتولى وزارة الزراعة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقديم تسهيلات لإنشاء تلك المشروعات.

ويرصد موقع صدى البلد أهم خطوات إنشاء مزرعة إنتاج حيواني
 

- التوجه إلى مديرية الزراعة أو الإدارة الزراعية التابع لها موقع مزرعة المواشي.

2- تقديم طلب تشغيل مزرعة المواشي  لإجراء المعاينة على أرض الواقع من قبل لجنة متخصصة من وزارة الزراعة .

3- معاينة اللجنة للمزرعة والحصول على الموافقة عليها 

4- دفع الرسوم المطلوبة للحصول على موافقة التشغيل 

5- الحصول على ترخيص تشغيل مزرعة المواشي خلال فترة تتراوح من 15 لـ 20  يوما إذا لم يكن هناك عوائق أو ما يمنع تشغيلها 

المستندات المطلوبة 

- طلب الحصول على ترخيص التشغيل

- مستند الملكية أو الإيجار لمزرعة المواشي

- ترخيص إقامة مزرعة المواشي.

وقال د طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة إن القطاع أصدر تقريرا يتضمن نشاطه خلال الربع الأول من العام ، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وجاء على النحو التالى :
 

- إصدار عدد (4110) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الإلتزام بكافة ضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ليصبح إجمالى تراخيص التشغيل الصادره من القطاع لكافة مشروعات وأنشطة الثروه الحيوانيه والعلفية والداجنه أكثر من 101 ألف ترخيص تشغيل، ما بين تجديد وأول مره.

 

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